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蘋果造車計畫趕進度！「這幾檔」概念股都有望受惠

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
外電報導南韓電子大廠LG將與汽車零件大廠麥格納國際（Magna）成立合資公司，市場解讀蘋果的「造車計畫」可望更進一步。路透
外電報導南韓電子大廠LG將與汽車零件大廠麥格納國際（Magna）成立合資公司，市場解讀蘋果的「造車計畫」可望更進一步。路透

外電報導南韓電子大廠LG將與汽車零件大廠麥格納國際（Magna）成立合資公司，市場解讀蘋果的「造車計畫」可望更進一步，自駕車高度仰賴感測器與鏡頭，將有助於穩懋（3105）、光磊（2340）、今國光（6209）未來取得相關訂單。

針對蘋果造車進度，國內供應鏈均不予置評。不過，蘋果近期在車用專利方面動作頻頻，今年5月初時就悄悄申請汽車夜視系統專利，而該專利將將結合可見光、近紅外波感測器和長紅外波感測器，提高駕駛行車安全，這方面剛好是穩懋、光磊的專長。

業界人士指出，感測器彷彿是電動車的眼睛，而蘋果的新專利主要是透過可見光提供最高的解析度，加上探測距離較遠的近紅外感測器及探測範圍較寬的長紅外感測器，將三種技術融合成一個系統，自駕車即可清晰顯示前燈範圍之外的行人與危險物體。

據悉，穩懋為蘋果iPhone 12 Pro的LiDAR（光達）獨家代工廠，具備技術及量產能力，光磊是Apple Watch血氧感測器供應商，二家台系業者在蘋果供應鏈均扮演關鍵角色，未來隨蘋果搶進汽車產業，有機會持續打入供應鏈。

至於今國光方面，該公司布局車載鏡頭多年，主要透過全球第三大汽車零組件供應商麥格納出貨歐美車廠，據了解，目前車載鏡頭已量產，惟占營收比重仍低。

今國光看好今年來自車載、IoT及遠紅外線鏡頭三大業務成長動能，除陸續取得美系大廠物聯網鏡頭訂單，因應訂單需求，今國光產能擴增50%，看好來自智慧門鈴、智慧安控及智慧家庭等效益發揮，加上新客戶及新產品帶動，今國光力拚今年轉盈。

今國光 蘋果供應鏈 感測器

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