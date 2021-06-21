外資台股提款 今賣超南亞科逾萬張、寫二個多月來最多

台股指數近期再度回到相對高檔區，不過，在美股也出現震盪之下，近期外資連續賣超台股，而記憶體股南亞科（2408）也成為外資提款標的，今（21）日外資單日賣超該股達10363張，寫下近二個多月以來單日最大賣超。

雖然記憶體產業下半年續看好，近期南亞科單月營收也仍符合預期小幅攀升，不過，外資法人對台股賣超之下，南亞科也成為外資賣超個股，今日外資法人賣超南亞科達10363張，單日賣超張數寫下4月7日以來最多，即近二個多月以來最大單日賣超，累計6月以來，外資賣超南亞科也達20967張。

而在外資調節的壓力下，南亞科股價近期呈現緩步下跌，今日收盤時，股價下跌5.32%，股價收在74.7元，不僅跌落所有短中期均線之下，今日股價回測年線74.5元位置，近日該股將面臨年線保衛戰。

市場法人認為，技術面來看，若南亞科股價跌破年線，技術面翻空，再加上籌碼面，外資也是站在賣方，將不利後市股價表現。

而對於外資多空動向，市場分析師則是認為，除了外資對台股調節之外，雖然在產業面上，記憶體產業下半年仍看正向，不過，以單月營收來看，包括南亞科在內，多數記憶體廠都是產能滿載、並已反應漲價效應，後市業績再向上推升的力道逐漸受到壓縮，應是近期法人調節的原因。