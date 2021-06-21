快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航運股集市場寵愛於一身 「這10檔」寫下歷史天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今日大跌作收，航運股則是市場寵兒，統計28家上市櫃航運股中，有20檔漲停作收，股價創下歷史新高的則有10檔。圖／本報系資料庫
台股今日大跌作收，航運股則是市場寵兒，統計28家上市櫃航運股中，有20檔漲停作收，股價創下歷史新高的則有10檔。圖／本報系資料庫

台股今（21）日大跌作收，航運股則是市場寵兒，統計28家上市櫃航運股中，有20檔漲停作收，股價創下歷史新高的則有10檔；集中市場航運股漲幅達8.37%，居各類股之冠，占大盤成交比重達4成。

台股今日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下跌255.56點，各類股中，航運股表現最為強勢，集中市場高達16家航運股漲停作收。

上市航運股漲停股包括新興（2605）、四維航（5608）、建新國際（8367）、長榮航（2618）、台航（2617）、亞航（2630）、嘉里大榮（2608）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）、萬海（2615）、志信（2611）、台船（2208）、中櫃（2613）、裕民（2606）、營運、宅配通等；另外，櫃買市場漲停則有4檔，包括正德（2641）、陸海（5603）、台聯櫃（5601）、捷迅（2643）等。

櫃買市場航運股漲幅達5.84%，占大盤成交比重10.2%，僅中菲行（5609）收漲2.74%，以149.5元作收，創下歷史天價，另外，正德收37.5元，捷迅收111 元，也都寫下歷史天買。

集中市場創歷史新高的航運股則有貨櫃三雄的萬海、陽明（2609）、長榮，還有台驊投控（2636）、慧洋-KY、宅配通（2642）、建新國際等7檔；統計上市櫃航運股有7檔超過百元，新進百元俱樂部成員為宅配通。

航運股 長榮航 台股

延伸閱讀

美股疲弱 分析師：台股留意月線是否有撐

台積電一天就填息、台股多頭格局不變會怎麼走？分析師：最大隱憂是「這件事」

聯電、晶技 投信青睞

台指期一度暴跌逾360點 法人：可能觸發程式交易

相關新聞

Fed鷹式衝擊 台股有壓

台股雖連續五周上漲，但在美國聯準會（Fed）釋出提前升息言論，投資人受驚嚇，衝擊美股四大指數上周五齊收黑下，台指期夜盤也...

傳產股力撐台股仍收跌255.56點 三大法人賣超390億

台股今（21）日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下...

航運股集市場寵愛於一身 「這10檔」寫下歷史天價

台股今（21）日大跌作收，航運股則是市場寵兒，統計28家上市櫃航運股中，有20檔漲停作收，股價創下歷史新高的則有10檔；...

航運股人氣持續「強強滾」 今天再度上演奇蹟行情

航運股人氣持續「強強滾」，今天再度上演奇蹟行情，今天上市的航運類股指數一度漲幅達8.8%，指數來到3205.12點的新高...

證交所：外資上周賣超友達最多 買超最多是強茂

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超264.15億元，賣超友達14.27萬張最多，買超強茂1.49萬張最多。

大盤跌逾200點 台積跌幅近3%

台積電（2330）今(21)日盤中跌幅近3%，加以其他權值股未能撐盤，造成大盤指數指數下挫超過200點，下探萬七點關卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。