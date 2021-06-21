航運股集市場寵愛於一身 「這10檔」寫下歷史天價

台股今（21）日大跌作收，航運股則是市場寵兒，統計28家上市櫃航運股中，有20檔漲停作收，股價創下歷史新高的則有10檔；集中市場航運股漲幅達8.37%，居各類股之冠，占大盤成交比重達4成。

台股今日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下跌255.56點，各類股中，航運股表現最為強勢，集中市場高達16家航運股漲停作收。

上市航運股漲停股包括新興（2605）、四維航（5608）、建新國際（8367）、長榮航（2618）、台航（2617）、亞航（2630）、嘉里大榮（2608）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）、萬海（2615）、志信（2611）、台船（2208）、中櫃（2613）、裕民（2606）、營運、宅配通等；另外，櫃買市場漲停則有4檔，包括正德（2641）、陸海（5603）、台聯櫃（5601）、捷迅（2643）等。

櫃買市場航運股漲幅達5.84%，占大盤成交比重10.2%，僅中菲行（5609）收漲2.74%，以149.5元作收，創下歷史天價，另外，正德收37.5元，捷迅收111 元，也都寫下歷史天買。

集中市場創歷史新高的航運股則有貨櫃三雄的萬海、陽明（2609）、長榮，還有台驊投控（2636）、慧洋-KY、宅配通（2642）、建新國際等7檔；統計上市櫃航運股有7檔超過百元，新進百元俱樂部成員為宅配通。