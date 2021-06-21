曾被聯發科娶親失敗的九暘電 5月損益打平

網通晶片廠九暘電（8040）今（21）日應櫃買中心要求公布最新自結損益，單月本業從虧轉盈，稅後純益5萬元，勉強打平，但較去年同期虧損560萬元的情況好轉。

據九暘電公告，5月營收近9,200萬元，本業雖然獲利800萬元，但被業外吃光，因此整體稅後純益剩下5萬元，每股純益0 元。

累計九暘電4月和5月營收為1.81億元，年成長三成，營業利益1,500萬元，雖然仍有業外虧損，但整體稅後純益仍有961萬元，但比去年同期下滑七成，每股純益0.14元；若與第1季每股虧損0.3元相較，第2季有機會由虧轉盈。

去年底，聯發科（2454）旗下絡達宣布以每股22元併購九暘電100%股權，但九暘電今年2月召開股東臨時會討論，卻因出席股數占公司全部已發行股份總數比率只有61.49%，未達三分之二門檻，宣告破局。

經過這一波半導體股價大漲，九暘電今日股價雖然重挫2.6元、跌幅逼近3.7%，收在67.9元，仍遠超過聯發科當初開出的價格22元。惟就九暘電的本業來看，雖然已經順利由虧轉盈，但目前還看不到顯著的進展。