傳產股力撐台股仍收跌255.56點 三大法人賣超390億
台股今（21）日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下跌255.56點，成交量5,106.93億元；三大法人賣超390億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超335.83億元，投信賣超5.8億元，自營商賣超（合計）48.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.28億元，自營商（避險）賣超26.08億元。
台股今日以17305.49點開低後走低，台積電（2330）及權值股走跌，台積電開低走低，收在583元，下跌20元，跌落各均線之下，盤面上以航運股表現最為強勢，類股漲幅8.37%，另外，造紙股、觀光股、百貨股也力抗空頭，大盤指數收在17,062.98點，跌幅1.48%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言