傳產股力撐台股仍收跌255.56點 三大法人賣超390億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（21）日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下跌255.56點，成交量5,106.93億元；三大法人賣超390億元。（本報系資料庫）
台股今（21）日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下跌255.56點，成交量5,106.93億元；三大法人賣超390億元。（本報系資料庫）

台股今（21）日開低走低，盤中一度回測萬七大關，下滑至17,023.31點，終場守住月線，以17,062.98點作收，下跌255.56點，成交量5,106.93億元；三大法人賣超390億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超335.83億元，投信賣超5.8億元，自營商賣超（合計）48.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.28億元，自營商（避險）賣超26.08億元。

台股今日以17305.49點開低後走低，台積電（2330）及權值股走跌，台積電開低走低，收在583元，下跌20元，跌落各均線之下，盤面上以航運股表現最為強勢，類股漲幅8.37%，另外，造紙股、觀光股、百貨股也力抗空頭，大盤指數收在17,062.98點，跌幅1.48%。

自營商 台積電 台股

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