快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

台積電下跌20元收盤 台股跌255點收17062.98點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(21)日開低走低，台積電（2330）及權值股走勢疲軟，大盤下跌255.56點，以17,062.98點作收，成交量5,106.93億元；台積電以583元作收，下跌20元。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台股今(21)日開低走低，台積電（2330）及權值股走勢疲軟，大盤下跌255.56點，以17,062.98點作收，成交量5,106.93億元；台積電以583元作收，下跌20元。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

台股今(21)日開低走低，台積電（2330）及權值股走勢疲軟，大盤下跌255.56點，以17,062.98點作收，成交量5,106.93億元；台積電以583元作收，下跌20元。

因美股上周五(18日)費半指數跌幅超過2%，加以外資調降台積電目標價，台積電今日跌幅較重，開盤後一路走低，以583元最低作收。台灣50成分股盤中跌幅也較大盤指數為重，電子股的聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）及和碩（4938）跌幅超過1%。

此外，權值股的傳產及金融股表現也不佳，傳產股的統一（1216）、台塑（1301）、南亞（1303）、遠東新（1402）、中鋼（2002）、和泰車（2207）及豐泰（9910）等及金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）、上海商銀（5876）股跌幅也超過1%。

今日盤面上，仍由航運股占據多數資金，散裝輪股的強勢持續領航，貨櫃三雄仍是上下震盪；面板族群今日主要由友達（2409）表現較強；載板的南電（8046）及景碩（3189）也在電子股中竄高。

第一金投顧說，加權指數至低檔反彈超過2,000點之後，電子權值股未有突出領漲表現，外資期貨空單口數再度來到 3 萬口之上，短線指數預計呈現震盪，下檔 16,500 點附近具備較大支撐力道。

指數多頭格局未變，類股可望輪漲表現，原物料類股則是需要關注拜登基建進度；航運類股運價持續走揚獲利仍有高峰。不過，當沖旺盛及乖離大，宜嚴守記技術面操作；電子股以個股發揮為主，車用電子受惠晶片缺貨可望緩解，為近期表現較為一致的族群，其他如蘋概股、ABF載板、伺服器等可留意。

台積電 權值股

延伸閱讀

工研院偵測體溫即時儲存技術 台積電用於門禁管理

外資喊買台積電是「死錢」！謝金河：這2個數字才是關鍵

遭到外資降評 台積電早盤失守600元大關

守住萬七點關卡 台股開盤下跌13.05點

相關新聞

Fed鷹式衝擊 台股有壓

台股雖連續五周上漲，但在美國聯準會（Fed）釋出提前升息言論，投資人受驚嚇，衝擊美股四大指數上周五齊收黑下，台指期夜盤也...

航運股人氣持續「強強滾」 今天再度上演奇蹟行情

航運股人氣持續「強強滾」，今天再度上演奇蹟行情，今天上市的航運類股指數一度漲幅達8.8%，指數來到3205.12點的新高...

證交所：外資上周賣超友達最多 買超最多是強茂

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超264.15億元，賣超友達14.27萬張最多，買超強茂1.49萬張最多。

大盤跌逾200點 台積跌幅近3%

台積電（2330）今(21)日盤中跌幅近3%，加以其他權值股未能撐盤，造成大盤指數指數下挫超過200點，下探萬七點關卡。

外資點將 喊買蘋概股

iPhone 13啟動拉貨，摩根士丹利指出，新一代iPhone設計將和iPhone 12相當，有利順暢出貨，首度預測第3...

外資喊買台積電是「死錢」！謝金河：這2個數字才是關鍵

台積電的下一個旅程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。