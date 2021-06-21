台積電下跌20元收盤 台股跌255點收17062.98點

台股今(21)日開低走低，台積電（2330）及權值股走勢疲軟，大盤下跌255.56點，以17,062.98點作收，成交量5,106.93億元；台積電以583元作收，下跌20元。

因美股上周五(18日)費半指數跌幅超過2%，加以外資調降台積電目標價，台積電今日跌幅較重，開盤後一路走低，以583元最低作收。台灣50成分股盤中跌幅也較大盤指數為重，電子股的聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）及和碩（4938）跌幅超過1%。

此外，權值股的傳產及金融股表現也不佳，傳產股的統一（1216）、台塑（1301）、南亞（1303）、遠東新（1402）、中鋼（2002）、和泰車（2207）及豐泰（9910）等及金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）、上海商銀（5876）股跌幅也超過1%。

今日盤面上，仍由航運股占據多數資金，散裝輪股的強勢持續領航，貨櫃三雄仍是上下震盪；面板族群今日主要由友達（2409）表現較強；載板的南電（8046）及景碩（3189）也在電子股中竄高。

第一金投顧說，加權指數至低檔反彈超過2,000點之後，電子權值股未有突出領漲表現，外資期貨空單口數再度來到 3 萬口之上，短線指數預計呈現震盪，下檔 16,500 點附近具備較大支撐力道。

指數多頭格局未變，類股可望輪漲表現，原物料類股則是需要關注拜登基建進度；航運類股運價持續走揚獲利仍有高峰。不過，當沖旺盛及乖離大，宜嚴守記技術面操作；電子股以個股發揮為主，車用電子受惠晶片缺貨可望緩解，為近期表現較為一致的族群，其他如蘋概股、ABF載板、伺服器等可留意。