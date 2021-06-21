台積電下跌20元收盤 台股跌255點收17062.98點
台股今(21)日開低走低，台積電（2330）及權值股走勢疲軟，大盤下跌255.56點，以17,062.98點作收，成交量5,106.93億元；台積電以583元作收，下跌20元。
因美股上周五(18日)費半指數跌幅超過2%，加以外資調降台積電目標價，台積電今日跌幅較重，開盤後一路走低，以583元最低作收。台灣50成分股盤中跌幅也較大盤指數為重，電子股的聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）及和碩（4938）跌幅超過1%。
此外，權值股的傳產及金融股表現也不佳，傳產股的統一（1216）、台塑（1301）、南亞（1303）、遠東新（1402）、中鋼（2002）、和泰車（2207）及豐泰（9910）等及金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）、上海商銀（5876）股跌幅也超過1%。
今日盤面上，仍由航運股占據多數資金，散裝輪股的強勢持續領航，貨櫃三雄仍是上下震盪；面板族群今日主要由友達（2409）表現較強；載板的南電（8046）及景碩（3189）也在電子股中竄高。
第一金投顧說，加權指數至低檔反彈超過2,000點之後，電子權值股未有突出領漲表現，外資期貨空單口數再度來到 3 萬口之上，短線指數預計呈現震盪，下檔 16,500 點附近具備較大支撐力道。
指數多頭格局未變，類股可望輪漲表現，原物料類股則是需要關注拜登基建進度；航運類股運價持續走揚獲利仍有高峰。不過，當沖旺盛及乖離大，宜嚴守記技術面操作；電子股以個股發揮為主，車用電子受惠晶片缺貨可望緩解，為近期表現較為一致的族群，其他如蘋概股、ABF載板、伺服器等可留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言