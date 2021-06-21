航運股人氣持續「強強滾」，今天再度上演奇蹟行情，今天上市的航運類股指數一度漲幅達8.8%，指數來到3205.12點的新高，盤中散裝船領軍，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、台航（2617）、新興（2605）、四維航（5608）都上演噴出行情，檔檔攻上漲停，上市航運股共有15檔漲停，貨櫃長榮（2603）、陽明（2609）漲幅一度達9%，上櫃航運股也有4檔漲停，類股指數也是漲幅達8.7%。

根據18日公布最新一期出爐的SCFI貨櫃運價指數達3,748.36點，較前一周上漲44.43點，漲幅1.19%，持續創新高，遠東-歐洲線連續7周大漲後，本周小跌，遠東（2845）-美東依舊強勁續創新高，遠東-美西回檔一周本周再度大漲。

多檔貨櫃及散裝航運更直奔漲停， 強力吸金效應使得航運股已成目前最強勢主流股，萬海（2615）再創新高來到249元，上漲22.5元，長榮不受分盤影響，股價續攻來到153.5元；陽明最高來到162元，上漲12.5元。

法人分析，全球對貨櫃航運需求強勁，主要受到缺船、缺櫃、缺人、港口擁塞，再加上第三季運輸旺季、美國庫存仍創 20 年來新低，預估未會有強勁的補貨需求，然而，過去太過低迷，新造船要等到 2023 年才會大量交船等情況 下，預期下半年運價仍有機會續漲，貨櫃航運公司今年獲利大爆發，就目前來看，明後兩年貨櫃航運業仍是大好年。

而且海運業已經出現外溢效果，市場熱度開始擴散到散裝航運股，造就散裝航運股獲利大幅成長且股價也大漲，也因為以前走貨櫃的貨，像有些雜貨木材等，在價格考量下，都開始回到散裝船裝運，隨著美國開始要大解封，美國總統拜登所提出擴大基建計劃可望開始推動，散裝船需求出籠，市場搶船潮，可望再現。