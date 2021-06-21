快訊

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

大盤跌逾200點 台積跌幅近3%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
晶圓代工龍頭台積電。本報資料照片
晶圓代工龍頭台積電。本報資料照片

台積電（2330）今(21)日盤中跌幅近3%，加以其他權值股未能撐盤，造成大盤指數指數下挫超過200點，下探萬七點關卡。

台積電今日開盤走勢疲軟，以590元開出，曾下跌至585元，拉低大盤指數走勢；除了有外資下調台積電目標價之外，上周五(18日)費半指數重挫也是影響原因。

大盤指數開盤雖僅小跌13點，但隨即因台積電走低而持續下挫，9點30分後的跌勢加重，9點45分更曾跌至17,067點。

台積電今日盤中表現不佳之外，台灣50成分股盤中跌幅較大盤指數為重，電子股的聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）及和碩（4938）跌幅超過1%；傳產股的統一（1216）、台塑（1301）、南亞（1303）、遠東新（1402）、中鋼（2002）、和泰車（2207）、華邦金、國泰金（2882）、上海商銀（5876）、豐泰（9910）等傳產股跌幅也超過1%

台積電 傳產股

延伸閱讀

楊應超：台積砸錢買疫苗 手握三贏籌碼

誰拉台積電捐疫苗？賴士葆：蔡政府不讓郭台銘獨享功勞

會談1.5小時結束 陳時中陪台積電董事長劉德音、郭台銘步出總府

台積3奈米技術 跨步

相關新聞

Fed鷹式衝擊 台股有壓

台股雖連續五周上漲，但在美國聯準會（Fed）釋出提前升息言論，投資人受驚嚇，衝擊美股四大指數上周五齊收黑下，台指期夜盤也...

守住萬七點關卡 台股開盤下跌13.05點

台股今 (21)日開盤下跌13.05點，開盤指數17,305.49點。主要是受到美股上周五(18日)下挫影響，尤其是費半...

航運股搶搶滾、15檔飆漲停 第7檔百元俱樂部現身

台股今（21）日重挫逾百點，航運股持續飆漲，成為人氣指標，早盤上市櫃多達15檔衝上漲停，萬海（2615）、陽明（2609...

大盤跌逾200點 台積跌幅近3%

台積電（2330）今(21)日盤中跌幅近3%，加以其他權值股未能撐盤，造成大盤指數指數下挫超過200點，下探萬七點關卡。

外資點將 喊買蘋概股

iPhone 13啟動拉貨，摩根士丹利指出，新一代iPhone設計將和iPhone 12相當，有利順暢出貨，首度預測第3...

輪動行情 科技股第3季有機會

富蘭克林華美投信認為，短線大盤仍以震盪整理、個股表現為主，資金行情推升傳產類股後，預計第三季由科技類股領軍，建議投資人逢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。