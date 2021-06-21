大盤跌逾200點 台積跌幅近3%
台積電（2330）今(21)日盤中跌幅近3%，加以其他權值股未能撐盤，造成大盤指數指數下挫超過200點，下探萬七點關卡。
台積電今日開盤走勢疲軟，以590元開出，曾下跌至585元，拉低大盤指數走勢；除了有外資下調台積電目標價之外，上周五(18日)費半指數重挫也是影響原因。
大盤指數開盤雖僅小跌13點，但隨即因台積電走低而持續下挫，9點30分後的跌勢加重，9點45分更曾跌至17,067點。
台積電今日盤中表現不佳之外，台灣50成分股盤中跌幅較大盤指數為重，電子股的聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）及和碩（4938）跌幅超過1%；傳產股的統一（1216）、台塑（1301）、南亞（1303）、遠東新（1402）、中鋼（2002）、和泰車（2207）、華邦金、國泰金（2882）、上海商銀（5876）、豐泰（9910）等傳產股跌幅也超過1%
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