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航運股搶搶滾、15檔飆漲停 第7檔百元俱樂部現身

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（21）日重挫逾百點，航運股持續飆漲，成為人氣指標，早盤上市櫃多達15檔衝上漲停，萬海（2615）、陽明（2609）、捷迅（2643）等續創新高。（本報系資料庫）
台股今（21）日重挫逾百點，航運股持續飆漲，成為人氣指標，早盤上市櫃多達15檔衝上漲停，萬海（2615）、陽明（2609）、捷迅（2643）等續創新高。（本報系資料庫）

台股今（21）日重挫逾百點，航運股持續飆漲，成為人氣指標，早盤上市櫃多達15檔衝上漲停，萬海（2615）、陽明（2609）、捷迅（2643）等續創新高，宅配通則成為第7檔百元俱樂部的航運股，航運股占大盤成交比重超過5成。

航運股人氣不減，貨櫃三雄中，萬海、陽明持續創天價，陽明攻上150元，早盤一度衝達159.5元，盤中漲幅6.68%，萬海一度衝達漲停249元，盤中漲幅9.71%，長榮（2603）因處置交易開低，盤中翻紅。

除了貨櫃股之外，散裝股也是強勢上攻，早盤航運股一度有15檔上市櫃股衝上漲停，包括上市股新興（2605）、裕民（2606）、榮運（2607）、志信（2611）、中航（2612）、中櫃（2613）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）、亞航（2630）、建新國際（8367）等，上櫃股則有正德（2641）、捷迅、陸海（5603）、台聯櫃（5601）等。

另外，百元以上價的航運股再增一家，宅配通早盤以103元開出，一度拉升至107元，盤中漲幅9%，成為貨櫃三雄及貨攬三雄之外，第7檔百元俱樂部的航運股。

航運股 萬海 陽明

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