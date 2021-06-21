法人：短期股市在籌碼紛亂的背景中略顯疲態

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場持續反覆消化包括：企業盈餘年增率將隨基期提高而走低、美國聯準會利率政策趨緊預期、後疫情供需變化下的庫存調整、國際美元走勢與資金移動等變數，短期股市在籌碼紛亂的背景中略顯疲態。

廖哲宏指出，不過從中期來看，新的產品應用、各地陸續回歸常態的經濟需求等，仍可支撐維持向上的基本面，中期股市仍無看淡的理由；至於關於疫情的干擾，雖然台股早已克服第三級疫情警戒衝擊，但受到環境變化影響，短期間亦不免隨國際股市轉為盤整格局。

在類股部分，廖哲宏表示，強勢獲利能力維持海運股為多頭重心，在布局下半年投資機會思維中，則以伺服器、網通、IC載板、PCB相關、功率元件、IC設計的表現較佳；相對來看，上半年表現亮眼的面板股則由強轉弱；在非電部分，運輸類股表現亮眼，企業支出回升受惠的概念亦多有表現。

近期包括通膨預期以及美國聯準會緊縮時程表成為擾亂市場的雜音，從國際市場反應、再對應到台股，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，這是威脅、也是機會，可以伺機布局金融股，或可等待回檔時的好買點。通膨預期帶動了上半年原物料股的大幅上揚，但也壓抑與利率走勢敏感的電子股表現。

蕭惠中表示，我們認為聯準會縮表的另外一項重要條件是實質經濟回升，若聯準會有提前調整縮表的時程表，其實反而可做為股市正向基本面的重要指引，建議反倒應該趁此際回檔之際、伺機進場佈局，目前正在持續等待年底聯準會是否改變政策風向。

就題材面，蕭惠中表示，在電子方面，相對傳產股漲幅，基本面並未轉差的電子股正迎接籌碼轉進，而第三季的需求變化至關重要；在傳產部分，近期國際美元轉強，原物料股走勢承壓，現階段投資團隊關注的焦點仍是運價、商品價格的變化；在金融面，則是利差溫和回升中。

就資金面和技術面，蕭惠中表示，大盤價漲量縮，每日當沖比例居高不下，電子股成交比重回降至四成，短線上航運股成為盤面主流，顯現市場焦點在看短不看長，要留意投資人的追價意願與大盤波動對股價的負面影響。未能放量前，預期大盤以維持盤整格局的機率較高，因此以下半年基本面變化、聚焦明年展望來尋找低基期的個股是不錯的投資策略。