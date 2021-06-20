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除權息大戲 指標股上秀

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在台積電拉開序幕後，台股除權息大戲正式登場，友達、光寶科、和碩本周起打頭陣，環球晶、矽力-KY、研華等7月底前接力演出，逾1,700家上市櫃公司今年總現金股息衝破1.5兆元，再創歷史新高，加權指數將蒸發約550點、櫃買指數蒸發3.9點。

台股近期高檔震盪、指數力守17,300點大關之上，蓄勢挑戰歷史新高17,709點。法人認為，現階段只要具備成長題材，個股表現不會寂寞，隨著除權息旺季到來，個股填權息走勢預料也將掀起新一波市場聚焦。

統計今年逾1,700家上市櫃公司合計將配發1.56兆元股息，不但高於去年的1.36兆元，也高於2019年的1.43兆元、2018年的1.41兆元，再創台股史上最高金額。

其中友達、光寶科、和碩等本周起將率先除權息，環球晶、矽力-KY、研華、穩懋等7月底前跟進，顯示台股潛在資金動能不虞匱乏。

觀察7月底前將除權息個股的現金股息總額，以和碩的119.53億元居冠，光寶科79.93億元、環球晶78.7億元；另外，研華、中美晶、宏碁、臻鼎-KY、穩懋、中華、技嘉等，配息總金額都超過30億元。

在除權息觀戰重點上，若依今年發放的股息、上周五（18日）收盤價及市值比重推算，今年加權指數將蒸發411.51點、櫃買指數蒸發4.43點。

上市權值最大的台積電，6月除息已影響加權指數消失21.33點。展望未來，聯發科、鴻海、中華電、國泰金、富邦金等，除息將影響加權指數蒸發超過10點。

上櫃方面，世界將讓櫃買指數蒸發0.24點，群聯、穩懋、環球晶、新普、中美晶、元太、鈊象、頎邦等，都將影響櫃買指數蒸發超過0.1點。

整體而言，今年上市櫃公司除權息，預計將讓加權指數蒸發500至550點、櫃買指數蒸發約3.9點。

華南投顧董事長儲祥生指出，雖然除權息當天股價會因股息發放下跌，但對投資人來說，其所擁有市值不變，配股配息後將再回到投資人帳戶，大盤指數則會因配息而蒸發。

值得注意的是，股息一旦回到投資人手裡，根據歷史經驗，往往也將會成為新一波推升台股的潛在動力。

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