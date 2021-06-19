就市論勢／成衣、電動自行車 聚焦

盤勢分析

無懼美聯準會議偏鷹派結果，台股本周多方持續居上風，加權指數昨（18）日終場收在17,318點，全周指數上漲105點，漲幅0.61%，帶動周線連五紅。

雖然指數續揚，不過法人賣超金額較前一周放大，外資本周轉賣，四個交易日僅一天站在買方，單周賣超268.69億元，投信也同步轉買為賣42.52億元，僅自營商買超33.34億元，三大法人合計賣超268.69億元。

台股下半年負面因素在於美聯準會縮減QE訊息干擾及美國通膨來到相對高點，可能影響全球投資信心。不過從本周台股面對美聯準會釋出鷹派帶鴿言論後，指數不跌反漲來看，聯準會持續釋出退場訊息已讓市場有了心理準備，在美股投資氣氛仍熱絡的影響，加上台股本身基本面良好，因此多頭走勢持續占上風。

下半年美歐國家陸續解封，歐美需求回溫對台股為一大助益，預期2021全年台股企業獲利年增率可望上修至43%，其中上修動能主要來自消費性產業復甦，晶片缺貨緩解的電動車也將推動電子零組件產業獲利成長，並帶動相關個股上漲。

投資建議

就技術面看，目前月、季、年線等短中長天期均線持續上彎，月線也向上穿過季線，顯示偏多格局不變，惟目前投資熱度集中在傳產股，特別是航運類股，雖然電子股投資比重回溫，但仍需待籌碼面進一步沉澱，將可陸續吸引資金回流台股。選股上投資人可聚焦下半年企業獲利仍有上調動能的消費性產業，如成衣、電動自行車、民生必需品等，持續參與台股多頭走勢。