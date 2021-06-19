ETN趨勢導航／二檔強勢 勁揚逾5％

台股本周不畏美聯準會釋出鷹派訊號，以及台指期壓低結算等干擾，連五周走揚，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦存股雙十N（020001）、統一價值成長30N等二檔飆高逾5%，表現吸睛。

市場觀望氣氛濃厚，台股本周在17,300點上下震盪換手，所幸除航運股強勢演出，支撐多頭信心外，中小型電子股作帳行情熱絡，也添增市場人氣，統計集中市場單周漲105點或0.6%，櫃買市場周線漲3.32點或1.6%，兩市同步連五周收高。

21檔追蹤台股標的為主的ETN中，前段班多與櫃買市場關聯度較大或是槓桿型ETN，其中富邦存股雙十N漲5.2%，登上本周冠軍，統一價值成長30N、永豐富櫃200正2N，分列第二、三名，漲幅各為5.1%、3.4%。