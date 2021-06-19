一周熱門零股／航運股帶勁 交投火熱

台股連五周上漲，長榮（2603）、陽明等航運股續挾市況緊俏優勢，吸引零股投資人買盤布局，其中又以長榮最為市場青睞，交投熱度居高不墜，全周零股交易已連續兩周排行第一。

統計本周前十熱門零股標的依序為長榮、陽明、台積電、群創、友達、萬海、四維航、中鋼、聯電、彩晶等，成交527萬至68萬股不等；與上周相較，長榮、陽明交投量維持前三，萬海、四維航、彩晶等航運與面板等漲價股，再次擠上零股交投前十排行中。

長榮、陽明、萬海、四維航等航運股運量增加有限，第3季運價維持高檔，以及旺季貨量需求更強勁下，第3季獲利有機會持續上攀，帶動股價持續走強，並紛創波段新高。

面板在零組件驅動晶片及時序控制晶片持續供給緊缺下，整體產能仍受壓抑，報價適度支撐，法人預期面板廠下半年仍能繳出不錯獲利，帶動彩晶等面板股行情熱度。

展望後市，法人分析，在籌碼面相對穩定下，台股仍可維持萬七附近高檔震盪。目前台股短中長期均線維持偏多態勢，同時指數持穩所有均線之上，技術面有利多方表現，加上現有資金面仍佳，只要類股與族群輪動格局持續，預期台股仍有向上空間。