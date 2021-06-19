台股尾盤爆量 外資連三賣

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
電子股熄火，台股18日陷入盤整並跌破5日線，但仍守住17,300點整數關卡。（聯合報系資料庫）
電子股熄火，台股18日陷入盤整並跌破5日線，但仍守住17,300點整數關卡。（聯合報系資料庫）

電子股熄火，台股昨（18）日陷入盤整並跌破5日線，但仍守住17,300點整數關卡，最後一盤則因富時指數調整權重盤後生效，爆量700.5億元創史上第八大。

法人指出，上半年進入尾聲，可留意集團投信作帳行情或結帳賣壓，並開始注意蘋概股。目前來看，投信偏愛中小型電子股，外資則布局半導體股。除了航運等傳產股氣勢仍強之外，華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清、保德信高成長基金經理人葉獻文都認為，可以承接獲利及展望強的電子股。

美國聯準會（Fed）暗示提前升息，美股主要指數在高檔震盪，台股昨日在平盤上下震盪，電子股成交占比從前一日的42.6%上升至昨日的44.9%，但整體電子股表現無力，電子類股指數下挫0.5%，弱於大盤。台積電前一日填息，但昨日下跌3元，收在603元，跌幅0.5%，也是弱於大盤。

航運股占大盤成交比重雖下滑到37.6%，指標萬海漲停收226.5元創歷史新高，航運股指數強漲5.2%最強悍，多檔指標股昨日強勢漲停。富邦媒上漲55元至1,520元，擠下祥碩為第四千金股。

也因電子股轉弱，台股陷入盤整，尾盤又遇富時指數調整權重生效爆量700.5億元並小殺39點，使得指數未能守住5日線17,320點，終場下跌72點收17,318點，但周線連五紅；成交量則因尾盤史上第八大的700.5億元，整體成交量放大到5,458億元，但僅比前日多，顯示市場在高檔觀望。集中市場偏弱，櫃買指數最近持續吸金，昨日漲0.2%，全周漲1.6%，勝過加權指數全周0.6%的漲幅。

三大法人昨日同步站在賣方，合計賣超194億元。外資昨日賣超金額擴大到158億元，連三賣；投信賣超24.8億元，由買轉賣；自營商終止連三買轉賣超11億元。至於八大公股行庫則是賣超19億元，為連二賣。

外資連三日賣超合計達407億元，賣超陽明逾43億元最多，中租-KY、華新科也遭外資拋售逾6億元。不過，外資對於台積電卻是擴大買超，昨日買超台積電4,058張，買超金額逾24.4億元。累計六個交易日以來，外資只有一日賣超台積電。

台積電 電子股

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