股海自由行／電子爭當主流 作帳行情聚焦

5、6月以來國際股市原本有看空的雜音，但最終仍是走多，理由是通膨議題稍降溫；台股一度受疫情升溫拖累重挫，但很快時間，投資人心態調整，配合基本面強勁，尤其是原物料行情推波助瀾，指數很快站回各均線之上，本波最高已相當接近4月底的歷史高點17,709點。

值得留意的是這波因為產業淡季、缺水的關係，電子股較無著力點，5、6月成交比重低於五成，僅能以守代攻，然而此次缺水問題解決，加以電子股基期低，多家IC設計、蘋概手機股有轉強跡象，可先留意個別電子的作帳行情，時間拉長電子股更有可能掌握主流。

台股自低檔15,159點反彈超過2,000點，目前已站上17,000點整數關卡，開始面臨前波高點壓力。端午節後，受惠美國科技股轉強，台股由電子股接棒，只要權值最大電子股次族群輪動轉強，盤勢仍可朝偏多解釋，觀察重點在於護國群山半導體類股走勢，若疫情止穩，則電子股將重回主流。

整體而言，目前歐美疫情趨緩，各種管制逐漸解封，出口為主的產業受惠較為明顯，此外，觀察疫情逐步獲得控制下，適度解封機率增加，內需相關之餐飲觀光等族群獲得喘息。

科技股方面，首先IC通路廠5月營收維持高檔水準，整體第2季著重在短料的拉貨上，整體需求仍維持正向，隨下半年電子產業旺季到來，營收可望逐季走高，目前兩大半導體通路商對市場展望樂觀，預期晶片供給可望逐漸改善，看好相關廠商營運展望，且殖利率高，具投資價值。

手機市場，受印度疫情及缺料影響，第2季中系主要手機品牌小米、Oppo、Vivo紛紛下修出貨量，蘋果亦步入產業淡季，然而6月以後各家手機品牌廠拉貨動能將轉強，手機零組件廠在第3季開始會有更好表現，蘋果亦較往年提前約一個月對部分零組件廠拉貨，包含面板、鏡頭等，預料蘋果手機將準時發表，進一步帶動全球5G手機滲透率提升。

展望下半年，由於印度單日新增確診數已大幅下滑，預期印度市場中系品牌手機需求最快自6月底逐漸復甦，全球5G換機潮及相關基礎建設建置，亦將持續帶動手機零組件需求。手機旺季的到來及蘋果提前拉貨，手機零組件產業將開始回溫，建議布局相關個股。

被動元件也有機會，由於上游原物料上漲，加上庫存水位下降，產業供需緊俏，日廠於第1季宣布漲價，台廠產品包含電容及電阻亦順勢調漲10%-20%，近期將再次調漲10%-20%，可望帶動獲利攀高；受惠於需求續強，多數被動元件廠接單出貨比高於1.5倍，預期台廠營收將強勁成長。 （作者是台新投顧總經理）