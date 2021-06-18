聯發科董事會決議 7月5日召開股東會

手機晶片大廠聯發科（2454）今(18)日召開董事會，決議將於7月5日召開股東會。

聯發科原訂於6月10日召開股東會，不過受到疫情影響，依金管會指示延期召開，今日決定延至7月5日在該公司舉行。

聯發科日前宣布股利紅包大放送，不但將經常性股利配息率提高到80%至85%，還宣告從2021年到2024年，股東每年每股能額外領到特別現金股利16元，合計四年內將發放超過千億元的特別現金股利。

聯發科表示，考量該公司對各類產品線競爭力，與未來發展前景的信心，決議自今年起，將經常性現金股利配息率從往年的60%至70%，提高到80%至85%。聯發科擬配發去年度每股經常性現金股利21元，配息率為80%。

因此，聯發科股東今年除了上述每股21元的經常性現金股利，再加上每股16元的特別現金股利，總計可拿到每股現金股利為37元。