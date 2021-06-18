永豐金證：居家防疫理財 零錢也能存股

居家防疫，零錢也能理財存股，永豐金證券宣布「豐存股-台股」申購門檻從每筆3,000元調降至100元，包括個股及ETF，股價在百元以下的個股均適用。永豐金證券表示，無痛存錢的第一步可以從零錢儲蓄開始，透過百元存股計劃給四散在家中角落的銅板一個家，「豐存股」平台提供完整數位化服務，防疫不出門，零錢理財從百元存股就可以開始。

永豐金證券為國內第一家也是目前唯一推出100元存股的券商，「豐存股-台股」定期定額平台目前上架的申購標的，包括87檔權值股、37檔熱門ETF及15檔主題投資組合，依照「豐存股」官網最新資訊，截至6月10日符合股價百元以下、可以用100元就存股的的標的達54檔，而ETF除台灣50（0050）外，其餘36檔ETF均可以適用100元存股；至於主題投資組合維持最低門檻5,000元。

永豐金證指出，根據最新「豐存股」平台上符合「百元存股」的90檔申購標的，剔除上市未滿一年的ETF後總共72檔，截至今年6月9日近一年報酬率的算術平均值為25.3%，假設投資人每日存下消費後所找的零錢50元，每月定期定額扣款1,500元，以近一年「百元存股」標的平均報酬率來試算，一年後可為自己多累積一筆2萬元的財富。

永豐金證去年推出「豐存股」定期定額平台，吸引數位時代投資人，平台開辦一年吸引近2.5萬人加入「豐存股」行列，定期定額市佔突破一成，根據證交所4月數據，台灣定期定額市場相比去年底大幅成長44%，同時期「豐存股」更創下高於平均的53%成長率。

永豐金證券指出，新手投資人一開始不知道如何選擇存股標的，可以在永豐金證券新推出的「大戶投APP」與「豐存股」官方網站，參考近一個月Top 10熱門申購標的與股息殖利率明細，目前股價在百元以下的有8檔，包含4檔金融股、3檔ESG高股息ETF、與一檔水泥產業龍頭。有興趣存股的小額投資人，豐存股「百元存股」的低門檻優勢，可以替自己在疫情下持續掌握穩健累積財富的機會。