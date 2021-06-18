綠界科技股價站穩1100元大關 單周強漲逾三成

興櫃股王、國內第三方支付龍頭綠界科技（6763）營運熱轉，近期股價更是連開紅盤，今（18）日盤中最高來到1,155元，有望站穩1,100元整數大關。本周雖因端午假期關係，只有四個交易日，綠界科技周漲幅仍高達32.6%。

綠界科技日前先是打破益通15年前創下的905元興櫃個股最高價，再直衝千元大關，成為興櫃市場成立近20年來，第一檔千金股王。

綠界科技今日開低走高，成交價最低至988元，後來緩步向上，高點來到1,155元，較前日均價1,031.14元大漲約12%。

綠界科技自去年疫情爆發後，受惠於實體店家加速擴大電商布局，推動業績成長，今年延續這股動能，首季營收達3.37億元，季增10.2%、年增32.6%；稅後純益6,795.5萬元，每股純益5.27元，單季營收、獲利都創下歷史新高。

綠界科技在台灣中小型電商市場，有7成以上的超高市占率，去年每月平均新增客戶數已達到6,000家左右，整體服務規模約為25萬家。綠界去年平台交易額（GMV）已達605億元，年增24%，交易規模可與蝦皮購物、momo購物等大型平台業者比肩；今年在疫情助攻下，可望順利達到700億元以上的交易額。

綠界科技3月最高成交價僅406.5元，4月開始啟動上攻力道，先是超車台積電（2330）子公司采鈺，登上股王寶座，4月最高成交價達659元；4月底又從波段低點543元一路飆漲，至今日盤中最高價1,155元，已大漲超過一倍。