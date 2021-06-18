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航運股揚帆領軍多頭 台股終場跌72點收17,318點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日收盤下跌72.07點，以17,318.54點作收，成交量5,349.36億元。圖／聯合報系資料照
台股今日收盤下跌72.07點，以17,318.54點作收，成交量5,349.36億元。圖／聯合報系資料照

散裝輪股票今(18)日接棒多頭地位，資金仍在運輸類股輪動，不過，因台灣50指數成分股調整，最後一盤有調節賣壓，台股今日收盤下跌72.07點，以17,318.54點作收，成交量5,349.36億元。台股本周上漲105.02點。

今日長榮（2603）、四維航（5608）及正德（2641）雖遭列為處置股票，但盤中仍繼續展現漲勢，貨櫃輪的萬海（2615）亮燈漲停，陽明（2609）及長榮也隨之上揚；散裝輪的新興（2605）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）及四維等股盤中亮燈漲停。

科技股的台積電（2330）今日盤中疲軟，聯電（2303）等半導體股也隨之走低；面板族群今日表現相對平平；電子股中的合晶（6182）、強茂（2481）、世芯-KY（3661）、漢磊（3707）、技嘉（2376）及奇鋐（3017）則表現較強勢。

第一金投顧表示，未來資金逐漸退潮趨勢確定，未來預估將持續將對升息議題討論，投資人需留意其短期震盪風險。在選股方面,隨著進入到下半年，市場關注明年還能夠不受疫情放緩影響的類股，如伺服器族群如信驊（5274）、緯穎（6669）；高速介面傳輸族群如威鋒（6756）、創惟（6104）、祥碩（5269）；半導體 IP 類股如智原（3035）、愛普（6531）、創意（3443）、世芯-KY可留意其逢低承接的機會。

另外，在隨歐美各國開始施打疫苗，民眾可望儘速重返正常生活，並從居家走向戶外，可留意高爾夫球族群、戶外衣鞋的紡織、自行車族群和隱形眼鏡族群。

台股 半導體

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