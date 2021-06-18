散熱模組族群股價動起來 雙鴻、泰碩盤中飆漲停

散熱模組廠今（18）日股價動起來！不僅雙鴻（3324）量增，盤中股價漲停創波段高之外，泰碩（3338）午盤股價也隨後來到漲停板，拉動奇鋐（3017）股價也跟進大漲超過半根停板、漲幅來到6.9%，盤中高點來到每股76.60元，散熱模組族群股價回神。

此外，顯卡散熱風扇龍頭廠動力-KY（6591）今盤中漲幅也有4.09%、尼得科超眾（6230）漲幅也有2.8%，力致（3483）今日漲幅也有2%。

雙鴻今日成交量放大至一萬張，今日股價早盤就大漲，直奔漲停價195.00元，股價為近兩個月高點。

雙鴻5月營收為9.51億元，月減7.4%，仍較去年成長2.9%，雖然筆電需求維持高檔、新機持續出貨，主要原因則為受到客戶缺料影響，累計今年前五月營收為54.08 億元，年增28.75%，創歷史同期新高。

法人指出，因新冠疫情推升NB需求仍持續，加上因散熱結構改變帶動ASP的提升，預估雙鴻今年NB散熱的營收將呈現年增兩成以上。

動力-KY 5月合併營收1.70億元，創歷年同期新高，且較去年同期大幅增加57.51％，主要受惠台北國際電腦展線上展（COMPUTEX 2021）於6月初舉行，下游各系統廠商紛紛推出支援NVIDIA最新款GeForce RTX 3080 Ti 和 RTX 3070 Ti晶片的顯示卡產品；累計前5月合併營收為8.27億元，亦創同期新高，且較去年同期大幅成長67.42％，主要在於疫情延燒帶動宅經濟熱潮，今年支援NVIDIA及AMD新款晶片的顯示卡散熱風扇出貨動能強勁。

泰碩5月營收為3.98億元，月減2.41、年減24.9%，累計今年前5月合併營收為19.45億元，年減9.24%。