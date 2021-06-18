100%「純電」百兆車潮商機 00893今最後募集

這波電動車浪潮的崛起，堪稱「第五次工業革命」，因為電動車不僅僅是應對氣候變遷下，各國政府解決燃眉之急所提出的對策，這更是一個十年年複合成長率近3成，每年年產值高達1.5兆美元商機的新汽車產業，不同於傳統汽車是以工業強國為領頭羊，能掌握三電技術的科技強國，有機會彎道超車，把持電動車命脈的關鍵，造成國力洗牌，所以全球國家無不戮力投入高額預算，推廣及研發電動車技術。

國泰投信領先市場觀察到電動車市場未來龐大的投資機會，本周獨步台灣，推出「全球唯一、台灣首檔」的國泰全球智能電動車ETF（00893），募集消息傳出後廣獲市場迴響，今(18)日是最後一天募集申購日。這檔ETF不僅100%聚焦純電動車上、中、下游供應鏈，且台灣投資人對海外公司較不熟悉，同時全球電動車產業的龍頭公司多為高價股，故00893採親民價-1股15元，1張只要15,000元，讓小資族也能一次購入30檔全球智能電動車產業龍頭股，輕鬆參與未來百兆商機。

國泰投信總經理張雍川表示，投資是著眼於長期的成長趨勢，如股神巴菲特的投資哲學雪球理論：「找到夠濕的雪(電動車) +夠長的波道(長期投資)，雪球(財富)就能越滾越大。」。回首過去15年間，最讓股神巴菲特扼腕的，莫過於錯過全球市值最大的蘋果公司，其自2007年發布全球第一款大眾化的革命性產品-iPhone後，迄今股價更已翻漲高達40倍。

現在的電動車又是一次從無到有，由根本上改變產業的革命機會，預期也將誕生新的行業巨頭，而只要產業前景無虞，在覺得還太早的時刻就卡位布局並長期持有，將更有機會參與完整的股價上漲果實。這也是為什麼美國新一代投資家-女股神(Wood)，看好電動車新巨頭特斯拉(Tesla)，認為其在2025年股價有機會來到翻5倍至3,000美元(目前約600美元)，並在先前股價拉回時持續加碼的原因。

國泰全球智能電動車ETF追蹤ICE FactSet全球智能電動車指數，涵蓋全球約10個國家，30檔頂尖電動車領域個股。電動車霸主Tesla、中國電動車三劍客、台灣下一座護國神山-台達電、全球主要車用電池廠、鋰電池原料股等皆在投資標的之列，而最大個股權重不超過15%。