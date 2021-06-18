台股領航論壇圓滿成功 線上引資大獲好評

臺灣證券交易所及元富證券共同主辦「Navigating the New TaiwanLandscape台股領航論壇」線上投資說明會昨(17)日圓滿完成。這次活動原於4月初雖積極規劃實體與線上並行模式，但考量5月底疫情升溫，迅速調整為線上型式；並在相關工作人員居家辦公情形下，順利完成為期兩天的線上會議，吸引近300位國內外機構投資人，與20家上市櫃公司，進行31場線上團體會議，深獲與會公司及投資人正面肯定。

隨著科技進步，新型態公司如雨後春筍般產生，既有上市條件不一定能滿足其參與資本市場的需求；有鑒於於此，即將邁入60週年的證交所，參酌國際主要交易所相關規劃，將於今年第三季推出具臺灣在地特色的創新板。6月16日的證交所專題演講，結合引資活動及創新板主題，積極向國際機構投資人進行推廣。

活動由副總陳麗卿開場致詞表示，台灣經濟與資本市場於2020年表現優異，2021年上市公司第1季稅前淨利更是表現亮眼，如何持續精進資本市場始終是證交所的重要任務，期許創新板成功吸引優質新興公司加入資本市場，並進一步引導資金投資台灣。接著由證交所同仁深入淺出地介紹創新板特色及相關規，並由元富投顧資深研究員演講疫後復甦的運動產業，為線上投資人展現台股新亮點。

儘管新冠肺炎疫情為商貿活動帶來巨大挑戰，但證交所認為在動盪之時，資訊透明及雙向溝通的價值益發重要；故自去年起，證交所即運用線上方式舉辦數場引資活動，今年初更與元富證券舉辦首場結合實體與線上的引資活動。

儘管現行疫情不確定性再起，但豐富的引資經驗使證交所可彈性因應，讓投資人與上市公司持續交流，推廣臺股優勢及前景，以期吸引更多資金活水，促進資本市場成長。

這次證交所專題演講影片已置於Webpro 3.0影音傳播網，供投資人隨時播放。