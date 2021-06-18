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旭隼早盤漲 攻上1300元近期高點

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

不斷電系統（UPS）龍頭大廠旭隼（6409）今(18)日早盤攻上1300元近期高點，股價上漲10元，同時突破5、20以及60日線。

旭隼今年在On-Line UPS恢復成長態勢，加上逆变器（Inverter）持續成長，法人預期旭隼2021年營收將持續成長，惟在毛利率方面，在原物料成本增加台幣升值不利因素與產品組合優化與規模經濟，交互抵銷，預期整體毛利率仍將維持在29%至29.5%水準。

宏遠投顧分析報告指出，預估旭隼2021年營收157.7億元，年增15.5%，營業利益以及每股純益(EPS)將優於去年。

去年旭隼EPS 為25.08元，第1季EPS達4.87元，均創下同期新高。

旭隼是台股的千金股之一。 5月營收13.34億元，月減3.1%，年增3%。前五個月累計營收61.72億元，年增20.6%。

旭隼 營收

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