旭隼早盤漲 攻上1300元近期高點
不斷電系統（UPS）龍頭大廠旭隼（6409）今(18)日早盤攻上1300元近期高點，股價上漲10元，同時突破5、20以及60日線。
旭隼今年在On-Line UPS恢復成長態勢，加上逆变器（Inverter）持續成長，法人預期旭隼2021年營收將持續成長，惟在毛利率方面，在原物料成本增加台幣升值不利因素與產品組合優化與規模經濟，交互抵銷，預期整體毛利率仍將維持在29%至29.5%水準。
宏遠投顧分析報告指出，預估旭隼2021年營收157.7億元，年增15.5%，營業利益以及每股純益(EPS)將優於去年。
去年旭隼EPS 為25.08元，第1季EPS達4.87元，均創下同期新高。
旭隼是台股的千金股之一。 5月營收13.34億元，月減3.1%，年增3%。前五個月累計營收61.72億元，年增20.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言