旭隼早盤漲 攻上1300元近期高點

進入下半年之後，台股有再衝高機會嗎？從經濟基本面看，疫情衝擊面到底有多大？從線型來看，台股有可能進入邪惡第5波嗎？如果台股出現邪惡第5波，該買什麼股票？本單元專家將針對下半年台股行情規畫，找出關鍵進場時機以及隱藏的多頭火力股！

2021-06-18 10:53