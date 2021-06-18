元富證券攜手臺灣證券交易所 線上引資成效亮眼

新光金控（2888）旗下元富證券與臺灣證券交易所聯合主辦的「Navigating the New Taiwan Landscape」台股領航投資論壇，於6月17日圓滿落幕，本次論壇吸引近300位國內及亞洲地區機構投資人，與20家台灣上市櫃公司，進行31場深度線上會談。

因應近期本土疫情的升溫，本次論壇全數會議皆採「線上」方式舉行，並聚焦在電動車、5G行動通訊、疫後復甦商機等重點趨勢，匯聚20家台灣關鍵產業的領導廠商共襄盛舉。包含宏碁、貿聯、奇力新、群光、南茂、仁寶電腦、台光電、義隆、創意、智伸科、芯測、喬山健康、聚陽、南亞科、瑞昱、耕興、矽創、大江生醫、大學光、慧洋海運。

臺灣證券交易所亦於6月16日舉行線上專題演講「台灣創新板」，向海內外投資人介紹最新的交易制度，創新板制度於去年底建立，預計今年第3季開板交易，主要是協助創新事業提早進入資本市場籌資，打造具競爭優勢的資本市場環境。

第3季台股投資策略方面，元富投顧表示，隨著歐、美國家疫苗接種率提升，經濟陸續解封，就業市場持續改善，美國GDP年增率上看6%。國內方面，5月中旬受到疫情衝擊，行政院宣布全國進入第三級警戒，內需業明顯受創，製造業影響有限，主計總處仍在日前釋出今年GDP年增率可望維持5%之上。在經濟穩健，台幣維持強勢下，預估第3季台股指數依舊處高檔震盪格局。

元富證券近年來積極耕耘海外市場，繼今年元月與證交所共同合作，舉辦「The Great Reset-New Industry Landscape after COVID-19」投資論壇，受到海內外機構投資人的熱烈迴響之後，在今年6月，再度與證交所攜手推出「Navigating the New Taiwan Landscape」投資論壇。為台灣上市櫃公司與海外投資人搭建順暢多元的交流平台，持續吸引海外資金挹注，提升我國資本市場在國際上的能見度。