快訊

北市街友兩次燒到39度皆拒絕就醫 昨晚身亡警憂恐染疫

影／基隆正濱漁港漁船大火濃煙密布 火勢猛烈搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

618熱灶 富邦媒首度站上1,500元 擠身台股高價前四強

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒因本土疫情爆發帶動宅經濟滲透率進一步攀升，從雙北升三級警戒以來，股價上漲了約500元，漲幅逾40%。圖／富邦媒提供
富邦媒因本土疫情爆發帶動宅經濟滲透率進一步攀升，從雙北升三級警戒以來，股價上漲了約500元，漲幅逾40%。圖／富邦媒提供

618年中大促登場，今年宅經濟需求大爆發，市場看好檔期業績可期，激勵富邦媒（8454）股價勁揚，盤中來到1,580元，漲幅近8%，股價首度衝破1,500元關卡。富邦媒也已訂定除權息日，將在7月5日進行除權息，每股發放現金股利10元、股票股利3元。

富邦媒表示，618年中大促暖身慶業績締佳績，較去年同期成長近7成。momo購物網也在今日推出一日限定的「消費滿額送萬份麥當勞」、「組隊PK搶3%回饋」、「18元清空購物車」，以拉抬人氣、衝刺業績。

富邦媒因本土疫情爆發帶動宅經濟滲透率進一步攀升，從雙北升三級警戒以來，股價上漲了約500元，漲幅逾40%，今日股價一舉衝上1,500元大關，目前在台股中股價僅次於矽力-KY（6415）、大立光（3008）、信驊（5274）位居第四。

富邦媒表示，全民宅在家齊心抗疫，除了防疫商品買氣熱絡外，也開啟三大宅商機，包括常態性居家辦公與居家學習帶來筆電、電腦周邊產品與視訊設備添購需求。疫情再次吹起自煮商機，除了掀起米、麵、料理包、冷凍食品、罐頭等買氣；自煮廚電銷售較上月成長翻倍。而居家娛樂休閒更為宅在家舒緩放鬆的重要法寶，如電玩遊戲、書籍、電子書與兒童文教玩具類商品皆備受青睞。

此外，疫情也使線上繳費增加，momo「生活繳費」從5月15日至5月31日繳費筆數較上月同期成長近1.5倍，首次使用服務的會員人數亦較5月初翻倍成長。momo購物網APP（6598）提供「生活繳費」服務，繳費項目包含電信費、信用卡費、路邊停車費、學雜費、臺北自來水費、燃料費及eTag儲值七項，momo表示，未來也將持續擴大服務領域，以提升使用者黏著度。

富邦媒 momo

延伸閱讀

台積電ADR上漲近1％ 較台股溢價率9.15％

金管會七大新制 下月上路

資金回籠…台股基金5月申購量大增

台股基金十強 Q2漲11%

相關新聞

台指期開盤漲20點 為17,315點

台指期今(18)日開盤上漲20點，開盤指數17,315點。

邪惡第5波買什麼？ 下半年多頭主角誰來擔綱

進入下半年之後，台股有再衝高機會嗎？從經濟基本面看，疫情衝擊面到底有多大？從線型來看，台股有可能進入邪惡第5波嗎？如果台股出現邪惡第5波，該買什麼股票？本單元專家將針對下半年台股行情規畫，找出關鍵進場時機以及隱藏的多頭火力股！

台積電一天就填息、台股多頭格局不變會怎麼走？分析師：最大隱憂是「這件事」

台積電（2330）去年第4季現金股利於昨日除息，每股配發2.5元現金，也使台積電股價早盤陷入貼息窘境，更一度上演600元保衛戰。

陽明等四檔股票 列入台灣高薪100指數成分股

臺灣指數股份有限公司公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」成分股2021年度定期審核結果，新納入的成分股計有威盛...

618熱灶 富邦媒首度站上1,500元 擠身台股高價前四強

618年中大促登場，今年宅經濟需求大爆發，市場看好檔期業績可期，激勵富邦媒（8454）股價勁揚，盤中來到1,580元，漲...

黃文清：今年除息行情 台股有望再戰17,709最高點

台新投顧副總黃文清表示，觀察台股今年的除息行情，目前台積電（2330）除息當日已完全填息，在電子股比較基期低的情況下，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。