618熱灶 富邦媒首度站上1,500元 擠身台股高價前四強

618年中大促登場，今年宅經濟需求大爆發，市場看好檔期業績可期，激勵富邦媒（8454）股價勁揚，盤中來到1,580元，漲幅近8%，股價首度衝破1,500元關卡。富邦媒也已訂定除權息日，將在7月5日進行除權息，每股發放現金股利10元、股票股利3元。

富邦媒表示，618年中大促暖身慶業績締佳績，較去年同期成長近7成。momo購物網也在今日推出一日限定的「消費滿額送萬份麥當勞」、「組隊PK搶3%回饋」、「18元清空購物車」，以拉抬人氣、衝刺業績。

富邦媒因本土疫情爆發帶動宅經濟滲透率進一步攀升，從雙北升三級警戒以來，股價上漲了約500元，漲幅逾40%，今日股價一舉衝上1,500元大關，目前在台股中股價僅次於矽力-KY（6415）、大立光（3008）、信驊（5274）位居第四。

富邦媒表示，全民宅在家齊心抗疫，除了防疫商品買氣熱絡外，也開啟三大宅商機，包括常態性居家辦公與居家學習帶來筆電、電腦周邊產品與視訊設備添購需求。疫情再次吹起自煮商機，除了掀起米、麵、料理包、冷凍食品、罐頭等買氣；自煮廚電銷售較上月成長翻倍。而居家娛樂休閒更為宅在家舒緩放鬆的重要法寶，如電玩遊戲、書籍、電子書與兒童文教玩具類商品皆備受青睞。

此外，疫情也使線上繳費增加，momo「生活繳費」從5月15日至5月31日繳費筆數較上月同期成長近1.5倍，首次使用服務的會員人數亦較5月初翻倍成長。momo購物網APP（6598）提供「生活繳費」服務，繳費項目包含電信費、信用卡費、路邊停車費、學雜費、臺北自來水費、燃料費及eTag儲值七項，momo表示，未來也將持續擴大服務領域，以提升使用者黏著度。