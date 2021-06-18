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散裝航運飆風再起 這檔手握15條船成遺珠

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

散裝航運飆風再起，今日包括裕民、慧洋-KY、台航、新興、正德、四維航都上演噴出行情，唯市場還有一檔低調的散裝航運概念股埋很深，業績也可以期待，那就是純鹼龍頭東鹼（1708）。

昨(17) 日出現連7漲指數來到3267點，各種船型日租金一起飆，其中，3萬5萬噸的(Suprra)日租金不只沒有回檔，這波還跟著一起反彈，呈現日日創新高，已經站上3萬美元。另外，海岬型日租金也再衝高，來到3.49萬美元，近一周漲幅達45%。

今天散裝船個股全面衝漲停，僅之前漲幅較大的四維航未漲停，市場都在找沒有被發現的散裝船業者，除了中鋼（2002）也有散裝船隊外，還有一家東鹼也有散裝船隊。

事實上東鹼因為股東有散裝航運背景，十年前就開始默默布局散裝航運，依據該公司去年底法說資料，公司在手有15艘散裝船，全介於1萬至4萬公噸，是目前全市場最夯的小散裝船型，以去年為例，散裝占東鹼營收已經超過三成，隨今年情勢大好，營收占比將有突破。

去年東鹼營收40.35億元，稅後純益1.74億元，每股稅後純益0.76元，已經宣布要配發各0.9元、0.9元的現金與股票股利，以殖利率來看有超過3%。

法人說，雖然BDI（波羅的海散裝綜合運價指數）權重以海岬型最大，但其實今年以來包括輕便型、超級輕便型等船舶在市場上最缺。包括慧洋、正德、四維航等都是小船代表，東鹼也是，只是過去較低調不出名。

散裝船 營收

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