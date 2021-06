元富證券攜手證交所 線上引資成效亮眼

新光金控(2888)旗下元富證券與臺灣證券交易所聯合主辦的「Navigating the New Taiwan Landscape」台股領航投資論壇圓滿落幕,這次論壇吸引近300位國內及亞洲地區機構投資人,與20家台灣上市櫃公司,進行31場深度線上會談。

因應近期本土疫情的升溫,這次論壇全數會議皆採線上方式舉行,並聚焦在電動車、5G行動通訊、疫後復甦商機等重點趨勢,匯聚20家台灣關鍵產業的領導廠商共襄盛舉。包含宏碁(2353)、貿聯(3665)、奇力新(2456)、群光(2385)、南茂(8150)、仁寶電腦(2324)、台光電(2383)、義隆(2458)、創意(3443)、智伸科(4551)、芯測、喬山健康(1736)、聚陽(1477)、南亞科(2408)、瑞昱(2379)、耕興(6146)、矽創(8016)、大江生醫(8436)、大學光(3218)、慧洋海運(2637)。

證交所亦於6月16日舉行線上專題演講台灣創新板,向海內外投資人介紹最新的交易制度,創新板制度於去年底建立,預計今年第3季開板交易,主要是協助創新事業提早進入資本市場籌資,打造具競爭優勢的資本市場環境。

第3季台股投資策略方面,元富投顧表示,隨著歐、美國家疫苗接種率提升,經濟陸續解封,就業市場持續改善,美國GDP年增率上看6%。國內方面,5月中旬受到疫情衝擊,行政院宣布全國進入第三級警戒,內需業明顯受創,製造業影響有限,主計總處仍在日前釋出今年GDP年增率可望維持5%之上。在經濟穩健,台幣維持強勢下,預估第3季台股指數依舊處高檔震盪格局。

元富證券近年來積極耕耘海外市場,繼今年元月與證交所共同合作,舉辦「The Great Reset-New Industry Landscape after COVID-19」投資論壇,受到海內外機構投資人的熱烈迴響之後;在今年6月,再度與證交所攜手推出「Navigating the New Taiwan Landscape」投資論壇。為台灣上市櫃公司與海外投資人搭建順暢多元的交流平台,持續吸引海外資金挹注,提升我國資本市場在國際上的能見度。