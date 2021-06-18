台灣上修GDP年增率 法人：有助台股長線支撐

主計總處大幅上修台灣2021年經濟成長率（GDP）預估值，最新數據來到5.46%。法人表示，台灣企業獲利動能仍強勁，有助挹注股市形成支撐，台股基本面不變、中長線看好，建議投資人選擇優質龍頭企業分批進場，或透過台股基金定期定額長線布局，打造穩健的投資組合。

主計總處6月初上修台灣2021年經濟成長率（GDP）預估值至5.46%，較今年2月預測的4.64%大幅上修0.82個百分點，主要因出口表現優異，且第1季GDP年增率高達8.92%，有助提升今年GDP年增率。

國內知名研究單位包含台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央銀行等，對於台灣2021年GDP預估值也分別給出5.03%、4.8%與4.53%，顯示台灣經濟基本面無虞。

元大龍頭基金研究團隊表示，雖然台灣近期受到疫情影響，國人改變原有的生活消費習慣，原有的商業模式也因此扭轉，尤其是旅遊與百貨產業等更是顯著，惟台灣以出口導向為主，目前企業生產及製造未受影響，出口表現依舊亮眼，帶動第1季GDP年增率高達8.92%，只要企業獲利模式未受影響，台灣企業今年表現仍有可期。

觀察歷史經驗，2003年SARS期間，台灣股市、房市都大跌，台灣加權指數於2003年4月跌至4139.5點，房價也在短短兩季時間下跌逾10%，但隨著疫情獲得控制，股價與房價都出現V型反彈，台灣加權指數於2004年回漲至疫情爆發前的高點，房價亦重返多頭，開始向上攀升。