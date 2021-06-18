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台指期開盤漲20點 為17,315點
台指期今(18)日開盤上漲20點，開盤指數17,315點。
美股昨(17)日四大指數終場漲跌互見，漲跌幅介於-0.62%至+0.96%，費半指數表現最為強勢，台積電（2330）ADR上漲1.32%，聯電（2303）ADR上漲2.55%。
統一期貨說，昨日外資現貨賣超69億，期貨部分減少4,070口，淨空單-33,088口，十大交易人與特定法人合計賣出10,724口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,600之間，P/C Ratio升至1.24，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，研判8月Fed將會正式討論縮減購債規模，屆時商品市場將再次受到影響。股市部分，根據過往經驗，利率上升期間美股表現佳，台股短線或有震盪，但長線展望仍佳。
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