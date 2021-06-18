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陽明等四檔股票 列入台灣高薪100指數成分股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

臺灣指數股份有限公司公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」成分股2021年度定期審核結果，新納入的成分股計有威盛（2388）、陽明（2609）、緯穎（6669）、信義（9940），審核結果將於6月18日生效。

「臺灣高薪100指數」由臺灣證券交易所與銳聯資產管理有限公司合編，依據編製規則，成分股篩選方式以在臺灣證券交易所掛牌的本國上市公司為採樣母體，再依據下列步驟篩選成分股：

1. 流動性檢驗：刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票

2. 高薪及獲利篩選：將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取同時符合下列條件「最近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票；再以「薪酬規模」排序。

此外，為降低指數成分股的替換率，訂有成分股調整的緩衝區。「薪酬規模」排名在第 80 名以上的股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。

臺灣高薪100指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素的排行榜。

股票 上市公司 威盛

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