140檔股票活水來了 台股造市者制度7月1日就位

時序即將進入下半年，金管會今（17） 日宣布，7月起七大財經新制上路，主委黃天牧曾說「台股不能只靠一檔護國神山台積電」，他力推的140檔冷門股造市制度與「台灣創新板」及「戰略新板」都將在7月如期上線，能否為台股再挹注新的資金動能，備受外界矚目。

金管會主委黃天牧去年多次表示，台股價量齊揚，但「不能只有一個台積電」，如何讓優質且交易量低的其他股票也能活絡起來，是健全強化我國資本市場的重要工作，要讓台股均衡發展。

證期局副局長蔡麗玲今日首度透露，台股造市者制度7月1日就位，已選定上市60檔、上櫃80檔股票，將至少由9家券商扮演報價及交易參與者的角色，但選股名單與券商依國際慣例不會對外公布，希望拉高這些優質冷門股的每月平均交易量。

此外，由於我國上市櫃家數近年呈現衰退態勢，黃天牧之前也說，因應經濟結構由效率投資轉為創新知識，為扶植創新事業，因此在證交所與櫃買中心分別設置台灣創新板以及戰略新板，為我國首創，可望催生土生土長獨角獸。兩大新的交易板將於7月20日開板，初期目標是各板都新增10家公司掛牌。

140檔冷門但優質股造市，是依2020年的交易量及基本數字選出，篩選標準一是上市櫃滿1年，二是符合交易面條件，如日均成交量、週轉率及波動率較低，三是發行面條件，是最近年度財報無虧損、EPS大於2元且近1年有配息。

蔡麗玲表示，證交所與櫃買中心已與9家券商簽訂造市合約，有8家券商是擔任造市者，即會提供股票報價，並積極參與交易，有1家券商是擔任參與者，會積極參與股票的交易。

這9家券商與交易所、櫃買中心簽訂為期一年的合約，將會積極活絡140檔股票的交易量，表現佳者，交易所及櫃買中心將提供這些券商經手費折減等獎勵措施。

其他七月上路的五項財金新制，還包括一、新電支條例上路，擬放寬電支業者擴大業務範圍；二、虛擬通貨平台及交易業務，納入防制洗錢管理；另外三項都跟保險業有關，包括第六回生命表上線，純壽險保費降而健康險變貴；意外險計算調降，保費可省12.5% 。還有小額終老保險投保金額上限提高至70萬元，並配合保險金額提高，投保件數限制放寬為3件等。