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臺灣高薪100指數 新納入陽明等四檔成分股

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司今（17）日公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」(以下簡稱臺灣高薪100指數)成分股本年度定期審核結果，新納入陽明（2609）、緯穎（6669）、威盛（2388）、信義（9940）等四檔成分股，審核結果將於明（18）日生效。

由臺灣證券交易所與銳聯資產管理有限公司合編的「臺灣高薪100指數」，依據編製規則，成分股篩選方式以在集中市場掛牌的本國上市公司為採樣母體，再依據下列步驟篩選成分股：

一、流動性檢驗：刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票

二、高薪及獲利篩選：將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取同時符合下列條件「最近三年員工平均福利費用的算術平均數達前三分之一」、「最近三年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票；再以「薪酬規模」排序。

此外，為降低指數成分股替換率，訂有成分股調整緩衝區。「薪酬規模」排名在第 80 名以上的股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。

臺灣指數公司解釋，臺灣高薪100指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素的排行榜。

股票 上市公司 威盛

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