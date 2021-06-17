正德、亞信股票和長榮四公司債 18日起預收款券

櫃買中心公告，正德（2641）、亞信電子（3169）股票，以及長榮四轉換公司債自6月18日起預收款券並管制撮合作業。其中，正德股價已經連收四根漲停。

正德、亞信股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

上市公司長榮海運（2603）股票，因最近十個營業日內有六個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對長榮四轉換公司債自18日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。