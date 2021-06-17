5G新機蓄勢待發 穩懋、宏捷科迎旺季

隨著智慧手機傳統旺季即將來臨，預料包括三星、蘋果、陸系品牌廠均將在第3季陸續發表新機，將有助於手機PA需求增溫，並帶動國內砷化鎵大廠穩懋（3105）、宏捷科（8086）業績走揚。

由於歐美疫情隨著疫苗施打普及率越來越高，已有趨緩的跡象，而去年度因深受疫情因素影響的換機買氣，有望遞延到今年第3季爆發，估計三星、蘋果新機上市後，很有機會迎來一波報復性換機潮。

法人表示，今年幾乎各家品牌都會強力主打5G智慧手機，而5G手機的PA用量是4G手機的好幾倍，加上買氣有望比去年同期更熱，因此對於推升PA需求擴大將是一大助力。

據悉，目前穩懋月產能約4.1萬片，為全球最大，而宏捷科月產能則是1.5萬片。此外，國內砷化鎵雙雄為進一步搶攻市場商機，均已陸續啟動擴產計畫，穩懋正在興建高雄南科新廠，預估三年後，月產能將翻倍14至15萬片，而宏捷科則陸續採購新設備，年底前將陸續到位，產能增幅約五成，來到2.3萬片。

至於業績方面，穩懋今年5月營收20.6億元，月增1.8%、年增3.8%，累計今年前五月營收100.85億元，年增0.2%，業績持穩；宏捷科5月營收3.79億元，月增1.2%、年增35.7%，單月營收創五年五個月以來新高，累計前五月營收18.19億元，年增32.8%。

法人表示，對國內砷化鎵雙雄而言，下半年的重頭戲除5G智慧手機外，Wi-Fi 6日益普及也是一大利多，目前Wi-Fi 6專用的PA已大量被裝至在路由器中，估計今年此一市場仍會持續成長，有助於供應鏈業績吃補。