美國服飾銷售加倍奉還 紡織族群股價漲勢再起

美國疫苗施打普及，經濟活動陸續解封，帶動零售消費市場增溫，其中5月服飾類銷售比起去年同期大幅成長200.3%，動能排第一，遠高於電子電器商店和餐酒館，法人看好「蜘蛛人」紡織族群接下來的返校潮（Back to school）商機動能可期，國內「成衣雙雄」儒鴻（1476）、聚陽（1477）今日股價領軍上攻。

美國成人的新冠疫苗接種率直逼七成，已接近達到群體免疫的目標，近期美國經濟陸續解封，帶動零售市場增溫，其中以服飾及飾品類的銷售成長動能最強，5月零售額比4月再成長2%，如果比起去年同期，年成長率更高達200.3%，這個數字遠高於電子電器商店零售額年增91.3%，以及餐酒館銷售增加70.6%。

法人分析，去年5月因為新冠疫情蔓延到歐美，歐美各國實施封城，實體服飾店不開，造成相關消費急凍，如今解封後，服飾類產品的報復性消費動能加倍奉還。反觀汽車、家電、電子產品等，受到晶片短缺影響，5月零售額反而是比4月下滑。

按此趨勢，法人看好紡織族群在接下來的返校潮商機中動能可期。每年第3季的返校潮，是全美第二大消費檔期，僅次於從感恩節「黑色星期五」出發的年終耶誕採購旺季，今年搭配疫情解封，返校商機有望「旺上加旺」。

國內紡織股王儒鴻剛公布5月營收34.04億元，較去年同期大幅成長66.9％，也比4月再增加7.8％，連續第二個月創歷史次高，僅次於去年12月旺季頂峰寫下的37.02億元。累積儒鴻今年前五月營收147.82億元，年增率高達54.9%，公司對於下半年訂單動能持續看好。

而聚陽雖然5月營收、獲利衰退，其中5月自結稅前盈餘1.29億元，比4月大幅衰退48.6%、幾乎腰斬。但這主要是受到船期因素影響，公司對於後勢成長看法不變，由於聚陽5月有部分出貨遞會延到6月發生，整體第2季營運的成長動能仍可望強勁。

「成衣雙雄」表態，儒鴻今天股價大漲23元，終場收在629元，成功站回周線及半月線之上；聚陽也上漲2.5元，收在264.5元。推升集中市場紡織類股指數今天大漲1.64%，漲幅僅次於熱門的光電類股及航運類股。