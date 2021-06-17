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台積電填息台股翻紅收漲82.75點 三大法人賣超53.97億
台股今（17）日開低走高收在當日最高，權王台積電（2330）尾盤急拉收在606元，完成填息，進一步推升大盤指數，終場以17,390.61點作收，上漲82.75點，成交量4,393.79億元；三大法人賣超53.97億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.68億元，投信買超8.61億元，自營商買超（合計）6.09億元，其中自營商（自行買賣）買超4.65億元，自營商（避險）買超1.43億元。
台股今日以17,254.84點開出，盤中一度下滑至17,150.52點，台積電除息走勢震盪，尾盤翻紅且順利填息，傳產股包括紡織、造紙、鋼鐵股等為重要撐盤要角，運輸股占大盤成交比重逾4成，類股收漲3.27%，電子股也收紅，大盤指數翻紅收在最高的17,390.61點，漲幅0.48%。
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