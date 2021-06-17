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黃文清：半年報作帳 可留意中小型電子、原物料等族群

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股。記者許正宏／攝影
台股。記者許正宏／攝影

台股半年報作帳行情，催動行情上攻17,300點大關，其中，台新投顧副總黃文清表示，投信法人在中小型電子股的布局動作，最受到市場矚目，包括5月營收亮麗的IC設計、被動元件、IC通路、中小型手機零組件等族群，都是可留意的標的。

非電子族群的部分，包括航運、鋼鐵、紡纖、玻纖等，是另一重點觀察類股。

在各焦點族群輪動下，有機會帶動大盤指數上攻17,500點，預期未來行情也在17,500點上、下200點的區間震盪。

整體策略上，行情6月以來，如預期呈現盤堅的走勢，類股輪動，因電子股成交值占比未能回到50%以上，前波高點17709點未有足夠的動能挑戰，預期後勢指數將維持震盪整理，操作宜以區間、高出低進的方式因應。

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