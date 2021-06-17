因應疫情3級警戒 集保訂定股東會防疫指引強化版

去年初，發生新冠肺炎疫情，金管會指示集保結算所研議訂定因應防疫召開股東會之作業指引，作為上市(櫃)、興櫃公司召開股東會之防疫措施參考。今年5月19日全國疫情警戒標準提升至第3級，金管會因應疫情發展，公告各公開發行公司自5月24日至6月30日，停止召開股東會，將延至7月1日至8月31日召開，並責成集保結算所訂定因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引，以強化防疫措施作為因應。

在疫情處於第3級警戒下，自7月起，各公司召開股東會的防疫作業，除了對股東量測體溫、請股東佩戴口罩，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會會場等基本防疫措施外，還規範公司應針對股東會場地及參與會議人數進行相關風險評估、股東報到採實名(聯)制留存聯絡電話或手機號碼，以及應遵守室內不得有5人以上、室外不得有10人以上之集會人數規定，如有超過時，應安排股東或工作人員到備用會場，以避免群聚感染風險；另外，公司召開股東會場所之防疫措施，也應配合防疫主管機關衛生福利部及會場所在地的地方政府相關防疫規範辦理。

集保結算所呼籲，公司召開股東會如有發放紀念品，往往會吸引股東排隊、群聚領取紀念品，為配合政府防疫政策，避免群聚感染風險，請公司審慎評估，將紀念品發放期間延期，等到疫情趨緩時再行發放。

集保結算所總經理朱漢強表示，新公告的防疫作業指引，是針對疫情警戒標準第3級期間，各公司召開股東會的適用版本，會場人數之限制，對股東會會場設置或有不便，但是為避免群聚感染風險，請公司確實依指引辦理，共同為防疫盡一分心力，未來防疫作業指引內容，也會視疫情狀況滾動式調整，以利公司順利召開股東會。

因應疫情 3 級警戒召開股東會防疫作業指引檔案下載請參考：https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/40289796782a4190017a18896d8c00f8.pdf