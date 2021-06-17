台積電拉尾盤收606元 完成填息

台積電（2330）今（17）日除息，股價開低，一度下滑至598元，盤中陷入貼息及600元保衛戰，但尾盤出現急拉，以606元作收，一舉完成填息。

台積電去年第4季現金股利2.5元，發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.33點，早盤以601元開低，盤中曾下滑至598元，終場則是收在今日的最高。

台積電從2019年起改採每季配息，過去七次除息都順利填息，其中有三次是除息當天就完成填息，統計填息時間，最長是用了15個交易日填息，最快則是開盤秒填息。

台積電日前董事會核准今年第1季現金股利2.75元，除息交易日9月16日，基準日9月22日，將在10月14日發放現金股利。