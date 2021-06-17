全球智能車潮狂來電 00893本周募集

各國政府對碳中和已成共識，全球車市吹起「來電」狂潮，電動車銷量大增。根據最新統計，2021年4月全球電動車銷量將近40萬輛，年增率高達256%，累計至今年1-4月，電動車的滲透率已達5.7%。

滲透率提升也直接帶動了電動車的心臟－電池需求大增。南韓研調機構SNE Research指出，今年前四月電動車電池較去年同期成長一倍，從26.8 GW(gigawatt，百萬瓩)成長至65.9 GW，也助長電池生產商如LG能源今年前四個月的銷售成長逾一倍，而三星SDI的銷售額亦成長88%。

國泰投信表示，電動車熱潮讓各國爭相投入相關供應鏈，其中「電池」占據整車成本3成以上，也成為各大電池業者爭奪的戰場。亞洲供應鏈寡占全球鋰電池製造，目前市占率至少有7成以上，美國近期加大對電動車的推行力度，不僅朝向整車在美國本地生產製造，同時積極拉攏日韓電池廠赴美設廠，而特斯拉主要電池供應商日本松下電池(Panasonic)亦宣布將擴增在美工廠的投資。

國泰全球智能電動車ETF （00893）基金經理人游凱卉指出，龍頭電池廠動作頻頻，帶動電池原材料商的旺盛需求，例如，目前全球最大鋰原料生產商雅寶公司(ALB)，今年至6月16日已上漲約8%；全球最大鋰電池正極材料製造商優美科(Umicore)，今年來漲幅更已來到20%以上，顯示電池原材料需求暢旺，無論是電池模組或是上游原料廠，在00893所追蹤的「ICE FactSet全球智能電動車指數」編製的選股邏輯下，皆有機會納入成分股，讓投資人完整掌握電池供應鏈商機。

國泰全球智能電動車ETF正熱烈募集，關注全球電動車投資商機的投資人，可透過IPO搭上這波「純電」車潮。法人表示，00893 成分股中，電池材料與電池生產商比重達20%以上，是國人第一次可以「最近距離」參與到全球電車、電池材料商機不可錯失的機會! 惟疫情升溫期間，國泰投信亦特別提醒，投資應不忘防疫，有興趣的投資人可洽全台銷售機構(證券商)，以Email、傳真、郵寄等免臨櫃方式洽購。