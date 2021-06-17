台積電完成填息 台股漲82點收17,390點

今（17）日美股期貨盤走低、亞洲主要股市多呈現漲跌互見，陸、港、台股走揚，日、韓股則壓在盤下；尾盤買單拉抬台積電（2330）完成填息，加上長榮（2603）、陽明（2609）以及群創（3481）等走高挹注，帶動台股由黑翻紅，終場台股上漲82點，收在17,390點，成交量達4,393億元。

盤面間，航運族群依舊匯聚人氣，走勢呈現開低震盪走高，午盤過後買單進場拉抬，陽明再刷新新高，長榮、萬海（2615）也震盪收漲，紡織族群也有不錯表現。

電子族群回神，資金比重回到四成之上，由護國神山台積電拉尾盤帶動，以上漲3元，收在606元，一天完成填息；面板雙虎也在外資買盤加持下，群創、友達（2409）股價回神，亮燈攻上漲停板。此外，國巨（2327）、聯電（2303）、欣興（3037）、敦泰（3545）等也紛紛收漲。

中小型股今日也表現亮眼，在環球晶（6488）、世界（5347）、穩懋（3105）、譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）等走揚，帶動櫃買指數，指數漲幅一路擴大，上漲2.84點或1.37%，收在209.38點。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，全球經濟保持復甦，加上國內半導體製程仍具優勢，將有望支撐出口表現。此外，由於歐美景氣復甦確立，加上Fed重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。

產業方面，科技新需求強勁，看好半導體供應鏈、5G基站、手機、伺服器、汽車電子等族群；傳產方面，電動腳踏車、汽車、貨櫃、紡織、高爾夫球頭等族群可關注。