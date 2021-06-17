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新iPhone拉貨啟動 美系外資憂大立光流失訂單市占

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為大立光執行長林恩平。（本報系資料庫）
圖為大立光執行長林恩平。（本報系資料庫）

外電報導，蘋果已將七款今年新iPhone的型號送交歐亞經濟委員會（EEC），且成功加入EEC的數據庫，業界推估在新iPhone拉貨啟動下，包括台積電、大立光（3008）等將提早進入拉貨旺季；美系外資最新報告則是點出大立光隱憂，擔心恐將流失鏡頭訂單市占，維持中立評等，目標價3,200元；美系外資預估，大立光第2季每股純益33.15元，第3季受惠旺季，預估每股純益50.84元，全年每股純益則是調降至178.19元。

美系外資表示，大立光股價表現落後大盤，且恐將流失iPhone鏡頭訂單市占，由於大立光在未來3~5年主要營運動能仍是智慧手機鏡頭，但受手機產業低迷的影響，將限縮營收及獲利動能，另外，美系外資認為，在市場競爭下，大立光領先同業的技術優勢也可能縮小。

美系外資強調，雖然目前最壞情況已過，但能見度仍不佳，預估大立光第2季每股純益約33.15元，第3季進入旺季可望推升營運表現，預估每股純益約50.84元，第4季將是全年高峰，預估每股純益54.57元，全年每股純益從原預估184.36元降至178.19元，調幅3%，預估明年將可回升，上看185元。

根據外電報導，蘋果已在EEC認證網站註冊七款新機型號，預期將是今年的新iPhone，業界預期，今年新iPhone可望在9月中下旬發表，近期已陸續啟動對供應鏈的拉貨，晶圓代工龍頭台積電、光學鏡頭廠大立光將提早進入拉貨旺季，鴻海（2317）、和碩（4938）等代工廠則是預計8月進入量產。

大立光今年股價一度下探至2,610元，再反彈拉升至3,000元之上，但股王寶座則是遭矽力-KY（6415）奪走，今（17）日以3,040元開低，一度下滑至3,015元，盤中跌幅1.79%。

大立光

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