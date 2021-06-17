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經部：非公開發行公司符合防疫措施 仍得召開股東會

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

受疫情影響，公開發行公司已依金管會要求，6月30日前暫停召開股東會，非公開發行公司股東會如無法配合防疫規定，原則亦不得召開股東會。經濟部今（17）日表示，因非公開發行公司之股東人數及規模等不一，倘公司評估狀況後認為可符合防疫之相關措施，則仍得照常召開股東會。

經濟部表示，非公開發行公司因防疫措施致股東會相關作業停擺，而無法依《公司法》第170條第2項規定召開股東會，亦未及申請延期辦理者。

經濟部今日公布，非公開發行公司延期召開股東會之相關作業處理原則，包括各非公開發行公司之股東會開會日期得延期至8月31日以前舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議；其原已踐行之前置作業程序及期間計算，仍以原定股東會日期為基準，無須重新作業。

經濟部表示，因目前疫情尚未明朗，政府將持續配合中央疫情指揮中心防疫規定及視非公發公司實際狀況與需求，滾動式調整因應事宜，相關資訊可於經濟部商工行政服務入口網查詢，網址：https://is.gd/1eNhcS

股東會 經濟部

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