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法人看好華擎今年獲利表現 早盤股價改寫波段新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

板卡廠華擎（3515）在看好今年營運成長下，法人樂觀看待今年獲利表現、甚至認為今年獲利可望上修挹注，外資昨（16）日一口氣大買華擎超過千張、來到1,237張，該公司今（17）日早盤股價也大漲超過5.5％，盤中高點來到每股193.0元，改寫波段新高。

該公司今日早盤成交量已有4,900張，股價伺機挑戰前波高點、去年8月的205.5元。

華擎總經理許隆倫於法說會上表示，受惠虛擬貨幣挖礦商機，顯卡動能最為強勁，工業電腦也重回成長，僅伺服器、主機板受缺料影響，部分訂單將遞延至下半年出貨，但全年營運成長目標不變。

華擎因在供應吃緊下，目前顯卡庫存水位非常低，公司預計主流顯卡價格應可保持堅挺，因此法人預估，華擎本季營收季增與年增率可望來到15-20%，獲利可望同步有兩位數成長的幅度。

該公司也在今年度致股東營業報告書中指出，隨著AIOT產業成熟、雲端應用普及接續而來的5G應用，華擎將持續著重於深度學習、巨量分析、智能應用及雲端運算等技術及產品的開發。此外，因應產品多元化策略逐漸成功， 除持續投入研發資源，優化各產品品質及競爭力，及強化產品整合效益，亦將著重於推廣產品品牌，並透過策略合作，提供消費者更完善產品，讓與眾不同及勇於創新的品牌特性深植於不同領域消費者。

雲端運算 法說會 虛擬貨幣

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