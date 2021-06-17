法人看好華擎今年獲利表現 早盤股價改寫波段新高
板卡廠華擎（3515）在看好今年營運成長下，法人樂觀看待今年獲利表現、甚至認為今年獲利可望上修挹注，外資昨（16）日一口氣大買華擎超過千張、來到1,237張，該公司今（17）日早盤股價也大漲超過5.5％，盤中高點來到每股193.0元，改寫波段新高。
該公司今日早盤成交量已有4,900張，股價伺機挑戰前波高點、去年8月的205.5元。
華擎總經理許隆倫於法說會上表示，受惠虛擬貨幣挖礦商機，顯卡動能最為強勁，工業電腦也重回成長，僅伺服器、主機板受缺料影響，部分訂單將遞延至下半年出貨，但全年營運成長目標不變。
華擎因在供應吃緊下，目前顯卡庫存水位非常低，公司預計主流顯卡價格應可保持堅挺，因此法人預估，華擎本季營收季增與年增率可望來到15-20%，獲利可望同步有兩位數成長的幅度。
該公司也在今年度致股東營業報告書中指出，隨著AIOT產業成熟、雲端應用普及接續而來的5G應用，華擎將持續著重於深度學習、巨量分析、智能應用及雲端運算等技術及產品的開發。此外，因應產品多元化策略逐漸成功， 除持續投入研發資源，優化各產品品質及競爭力，及強化產品整合效益，亦將著重於推廣產品品牌，並透過策略合作，提供消費者更完善產品，讓與眾不同及勇於創新的品牌特性深植於不同領域消費者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言