晶圓轉為賣方市場 大摩上修環球晶、合晶目標價

摩根士丹利指出，受惠晶圓需求增加，拋光晶圓下半年漲幅優於預期，上調幅度上看5-10%，加上合晶（6182）與客戶協議下半年裸晶圓報價，可望高於市場預期，整體裸晶圓需求看好、漲勢樂觀，為此進一步上修環球晶（6488）及合晶目標價為930元、63元，雙雙重申「加碼」。

摩根士丹利表示，兩大訊號顯示，下游需求成長逐步帶動裸晶圓市場轉為賣方市場，包括一、拋光晶圓下半年啟動漲價的時程提前，且上調幅度達5-10%，二、合晶將在數周內敲定下半年裸晶圓報價，進度樂觀，有機會談出高於預期的報價行情，支持此波晶圓漲勢。

摩根士丹利進一步指出，六個月前拋光晶圓的產能還沒充分利用，但近期廠商產能已陸續滿載，使下半年計畫的調漲措施比預期更早實現。推測背後兩大原因來自記憶體廠需求增加，及部份廠商的拋光晶圓產能轉為磊晶晶圓使用，這也代表拋光晶圓的供給有所減少。

環球晶日前與格芯簽署8億美元的合作長約，摩根士丹利表示，這有利環球晶SOI業務產生更大貢獻，推估公司有四到五成的收入來自拋光晶圓，漲價效應可期。而合晶產品組合中，八到九成都採用現貨報價，加上善用槓桿擴大版圖，兼具搶攻車用半導體利基，後續受惠漲價的效益也會領先同業。

摩根士丹利最新對環球晶今、明年每股純益（EPS）預測34元、51元，基本目標價自840元上修到930元，若半導體需求加速，樂觀情境目標價更挑戰1,220元。

合晶今、明年EPS則上修為2元、3.8元，樂觀情境目標價81元。