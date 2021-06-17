快訊

陪雙北坐牢說惹議…挨轟誅侯滅柯？苗博雅深夜發長文道歉了

高雄老翁昨打完疫苗今晨不適送醫不治 家屬怒：我要見市長！

台積電今除息早盤處於貼息 股價面臨600元保衛戰

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
台積電今天除息。（本報系資料庫）
台積電今天除息。（本報系資料庫）

台積電去年第4季現金股利於今（17）日除息，每股將配發新台幣2.5元，從今日早盤來看，股價處於弱勢，仍在貼息狀態，且數度失守600元大關，正面臨600元保衛戰，大盤表現也因此偏弱。

昨天是參與台積電本次除息的時間，但昨日台積電股價表現就相對冷靜，終場下跌4元、收在605元；今日因除息，平盤價設在603元，開盤不久一度失守600元大關，現正面臨600元保衛戰中。

台股權值王台積電自2019年起改採每季配息，從過去經驗來看，有七次除息都能順利完成填息，填息時間最長為15個交易日；其中，有三度是在除息當天快速填息。

台積電於今日除息，主要配發去年第4季的股利，每股配發2.5元現金，總金額達648.25億元，估計將影響大盤指數約21至22點。

據台灣集中保管結算所統計，至6月11日為止，台積電股東總人數100萬1,076人，較上一週減少294人；持股1張至5張的股東人數34萬4,432人，也減少1,039人

台積電日前已召開董事會核准配發2021年第1季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為9月16日，基準日為9月22日，並於10月14日發放。

台積電 除息

延伸閱讀

台積電今除息開盤跌2元 台股跌53點

台積電期貨開盤跌3元 台指期跌169點

富邦期貨：預期台股短線將陷入整理

台積電ADR跌逾1% 較台股溢價率縮減至7.8%

相關新聞

金融存股族2周減近萬人 小資族縮手賣股周轉 台積電零股交易少一半

「存股」成為國民運動，尤其是小資族偏愛高殖利金融股，不過本土疫情擴散，原本「存股」應該愈跌愈買，但據集保結算所最新資料顯...

疫苗增加、確診人數下降⋯此刻股市恐「由漲轉跌」，為什麼？

目前台灣疫情仍嚴峻，內需服務業狀況步入酷冬，預料不久後，台灣很多行業可能面臨店面倒閉潮、大量失業人口問題，但是也有許多產業景氣繁榮、有持續向上的趨勢，因此表現在企業獲利和股價上，目前台股可能「由漲轉跌」的時候，可能會是以下4點。

台積電今除息早盤處於貼息 股價面臨600元保衛戰

台積電去年第4季現金股利於今（17）日除息，每股將配發新台幣2.5元，從今日早盤來看，股價處於弱勢，仍在貼息狀態，且數度...

台積電今除息開盤跌2元 台股跌53點

台積電（2330）今(17)日除息交易，開盤跌2元，開盤價601元。台股受到台積電除息交易影響，今日開盤下跌53.02點...

中國電動車全球銷量占比攀升 迎井噴式爆發商機

2020年中國大陸電動車銷量達130萬輛，已超越德、美等傳統汽車大國，居全球之冠。另以累積電動車輛登記數量來看，截至20...

台積17日除息 市場關注

台積電今（17）日將除息2.5元，總金額648億餘元，除加權指數將蒸發約21點，除息走勢也成為電子股能否接替漲多籌碼凌亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。