台積電今除息早盤處於貼息 股價面臨600元保衛戰

台積電去年第4季現金股利於今（17）日除息，每股將配發新台幣2.5元，從今日早盤來看，股價處於弱勢，仍在貼息狀態，且數度失守600元大關，正面臨600元保衛戰，大盤表現也因此偏弱。

昨天是參與台積電本次除息的時間，但昨日台積電股價表現就相對冷靜，終場下跌4元、收在605元；今日因除息，平盤價設在603元，開盤不久一度失守600元大關，現正面臨600元保衛戰中。

台股權值王台積電自2019年起改採每季配息，從過去經驗來看，有七次除息都能順利完成填息，填息時間最長為15個交易日；其中，有三度是在除息當天快速填息。

台積電於今日除息，主要配發去年第4季的股利，每股配發2.5元現金，總金額達648.25億元，估計將影響大盤指數約21至22點。

據台灣集中保管結算所統計，至6月11日為止，台積電股東總人數100萬1,076人，較上一週減少294人；持股1張至5張的股東人數34萬4,432人，也減少1,039人

台積電日前已召開董事會核准配發2021年第1季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為9月16日，基準日為9月22日，並於10月14日發放。