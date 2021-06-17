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台積電今除息開盤跌2元 台股跌53點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
竹科內的台積電。記者潘俊宏／攝影
竹科內的台積電。記者潘俊宏／攝影

台積電（2330）今(17)日除息交易，開盤跌2元，開盤價601元。台股受到台積電除息交易影響，今日開盤下跌53.02點，以17,254.84點開盤。

台灣證交所表示，今日台積電、天鈺（4961）、遠雄（5522）及櫻花（9911）等四檔股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.33點，這四檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約22.6點。

群益投顧表示，資金持續一面倒朝基本面較無虞的貨櫃運輸移動，但6月初以來，多數原物料股逆勢走跌，同一原物料族群股價基期差異不斷拉大下，致部分資金尋找其他補漲機會，相關結構下，冷門相當一段時間的綠能股，近期相對轉強；業績長期不振的長線低基期股光通訊股昨日也明顯轉強。

此外，外資連續大賣面板雙虎致其股價回到近期低點後，外資轉買。相關發展可看出(時間、價位)基期輪動，成為階段股價相對重要影響因素，其中，量販網購相關概念的比價輪動與營收題材，是短期相對強勢的區塊之一。

台積電 除息

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