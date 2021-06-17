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疫苗增加、確診人數下降⋯此刻股市恐「由漲轉跌」，為什麼？

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

摘要

目前台灣疫情仍嚴峻，內需服務業狀況步入酷冬，預料不久後，台灣很多行業可能面臨店面倒閉潮、大量失業人口問題，但是也有許多產業景氣繁榮、有持續向上的趨勢，因此表現在企業獲利和股價上，目前台股可能「由漲轉跌」的時候，可能會是以下4點。

1.國外進口疫苗數量大幅增加。2.確診和死亡人數大幅下降。3.台灣實施全面性普篩。4.股價過熱，偏離基本面。

去年，歐美國家深陷疫情中，台灣人知道，卻無法感同身受。直到今年5月，台灣疫情開始擴散及加速蔓延，那種恐懼不安、憤怒，對未來的不確定性，才真正襲擊台灣人。

內需服務業步入寒冬，預料不久之後，台灣很多行業可能面臨倒閉潮、大量失業人口問題浮上檯面；然而還是有更多產業景氣繁榮、有持續向上的趨勢，因此表現在企業獲利和股價上，就是呈現兩極化的局面。

我曾提過，股市表現和疫情的發展有關，但不是完全正相關，全球各地皆是如此。如果對這一點沒有認知，在投資操作上可能無所適從。

疫情趨緩，反而要小心股市行情反轉，有4件事可能會讓股市由漲轉跌：國外進口疫苗數量大幅增加、確診和死亡人數大幅下降、台灣實施全面性普篩，以及股價過熱，偏離基本面。

我的看法是，接下來的1個月左右會出現這一波的相對高點，但是緊接著就會反轉急下，務必要非常小心謹慎處理才是！

除了台股之外，另外可以考慮的商品是歐洲股市、原物料相關產品、黃金、石油、貴金屬、高收益債券基金、多元資產配置基金，但是也要保留一定程度的現金以備不時之需，股票可以交易，但是量要減少，且腳底要隨時抺油，保持彈性！小心才能駛得萬年船。

寬鬆的資金環境，才是股市一直走多頭的滋生溫床，然而如果股價過度走強，而投機氛圍大幅提升的時候，依然要留意像樣的技術修正，不得不防。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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