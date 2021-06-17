疫苗增加、確診人數下降⋯此刻股市恐「由漲轉跌」，為什麼？
摘要
目前台灣疫情仍嚴峻，內需服務業狀況步入酷冬，預料不久後，台灣很多行業可能面臨店面倒閉潮、大量失業人口問題，但是也有許多產業景氣繁榮、有持續向上的趨勢，因此表現在企業獲利和股價上，目前台股可能「由漲轉跌」的時候，可能會是以下4點。
1.國外進口疫苗數量大幅增加。2.確診和死亡人數大幅下降。3.台灣實施全面性普篩。4.股價過熱，偏離基本面。
去年，歐美國家深陷疫情中，台灣人知道，卻無法感同身受。直到今年5月，台灣疫情開始擴散及加速蔓延，那種恐懼不安、憤怒，對未來的不確定性，才真正襲擊台灣人。
內需服務業步入寒冬，預料不久之後，台灣很多行業可能面臨倒閉潮、大量失業人口問題浮上檯面；然而還是有更多產業景氣繁榮、有持續向上的趨勢，因此表現在企業獲利和股價上，就是呈現兩極化的局面。
我曾提過，股市表現和疫情的發展有關，但不是完全正相關，全球各地皆是如此。如果對這一點沒有認知，在投資操作上可能無所適從。
疫情趨緩，反而要小心股市行情反轉，有4件事可能會讓股市由漲轉跌：國外進口疫苗數量大幅增加、確診和死亡人數大幅下降、台灣實施全面性普篩，以及股價過熱，偏離基本面。
我的看法是，接下來的1個月左右會出現這一波的相對高點，但是緊接著就會反轉急下，務必要非常小心謹慎處理才是！
除了台股之外，另外可以考慮的商品是歐洲股市、原物料相關產品、黃金、石油、貴金屬、高收益債券基金、多元資產配置基金，但是也要保留一定程度的現金以備不時之需，股票可以交易，但是量要減少，且腳底要隨時抺油，保持彈性！小心才能駛得萬年船。
寬鬆的資金環境，才是股市一直走多頭的滋生溫床，然而如果股價過度走強，而投機氛圍大幅提升的時候，依然要留意像樣的技術修正，不得不防。
【延伸閱讀】
高端漲停鎖死、萬張等買！大股東基亞、云辰亮紅燈，4檔高端概念股動起來
賣掉小金雞！晶華酒店17億出售穩賺不賠的「達美樂」，換現金長期抗疫一場疫情，看破公司嘴臉？美國出現「憤怒離職潮」好好說話》轉傳訊息截圖，很危險？Line 5個地雷，恐讓你變「不可靠的人」
※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言