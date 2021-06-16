季底作帳倒數 投信嚴選10股現蹤

距離第2季底，交易日僅剩10個交易日。統計至昨（16）日，投信法人在台股高檔區已經連五個交易日賣超，累計賣超達48.45億元，但仍有個股被逆勢買超，入選季底作帳標的機率高。據統計，台光電（2383）、聯電（2303）、強茂（2481）等不僅昨天持續受到法人追捧，亦為過去五個交易日買超前三名。

統計投信法人過去五個交易日買超前十名，依序是台光電、聯電、強茂，買超張數都超過5,000張，再來是超過4,000張的世紀鋼（9958）、旺宏（2337）、合晶（6182）、金居（8358）、欣興（3037），而華邦電（2344）、世界（5347）的買超張數也超過3,000張，主要集中在晶圓代工、記憶體、PCB、銅箔等族群。

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）將於今天除息，每股配發2.5元現金股息。投信法人對台積電除昨天小賣144張外，之前十個交易日都是連續買超。值得留意的是，在漲價效應預期下，法人把季底作帳期望寄託在二線晶圓代工廠的可能性更高，投信法人對聯電在近三天由賣買轉，連三天買超合計近萬張。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期晶圓代工業者產能持續滿載，多家二線晶圓代工業者至今年底的產能已被搶購一空，訂單能見度看到2022年中，且由於代工產能擴增速度趕不上需求成長，代工報價呈現季季上漲，在晶圓代工可望價量齊揚的狀況下，全年獲利有望創高，建議投資人可多加留意相關投資機會。

投信近期對記憶體廠也轉趨積極，主因受惠筆電、伺服器等宅經濟熱銷產品需求強勁，多數廠商生產線均滿載生產，業績可望延續至下半年。法人估計，旺宏6月營收可望維持近期高檔水準，第2季營收季增率可望在20%以上，已吸引投信法人連11買超，而華邦電也已連四買超。

近期中國國儲局計劃出售儲備的銅、鋁和鋅等金屬，使得銅價短暫承壓。不過，花旗金屬產業報告指出，釋放戰略金屬儲備的計劃可能是中國政府通過管理市場預期和阻止投機者的一部分，而不是解決任何實質性的短缺，仍預期未來三至四個月內，銅可望上漲至每噸12,200美元。法人表示，銅價漲勢可期下，對銅箔廠、PCB廠都有漲價題材可依靠。